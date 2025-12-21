La tajante decisión que tomaron las autoridades del hospital en el que está internado Christian Petersen

Christian Petersen es un reconocido chef argentino y figura de importantes programas de cocina en la televisión argentina. El cocinero de 55 años está internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes desde que se descompensó en una excursión al Volcán Lanín.

El reconocido cocinero fue rescatado de urgencia cuando presentó conductas inusuales que pusieron en alerta a las personas que lo acompañaban en el ascenso. Tras esto fue trasladado de urgencia y permanece en terapia intensiva.

El centro de salud había emitido un comunicado cuando se viralizó el caso. Luego, la familia de Christian Petersen pidió estrictamente que se mantenga el hermetismo absoluto el mayor tiempo posible.

Según informó el equipo de prensa del Hospital Dr. Ramón Carrillo a TN Show, tomaron una drástica medida por pedido de la familia. Desde ahora en adelante no habrá más partes médicos públicos.

Los únicos que se darán será para la familia íntima del chef. “El hospital brindará partes a ellos nada más”, expresaron desde la prensa del hospital a TN Show.

Qué es la fibrilación auricular, el problema cardíaco que presentó Christian Petersen en el Volcán Lanín

El chef se descompuso en el Volcán Lanín tras tener una fibrilación auricular. Este es un trastorno del ritmo cardíaco caracterizado por latidos irregulares y, en muchos casos, acelerados.

Se produce cuando las aurículas (las cavidades superiores del corazón) laten de forma desordenada y pierden su sincronía habitual. De acuerdo con información de la Mayo Clinic, esta condición puede afectar la capacidad del corazón para bombear sangre de manera eficiente y aumentar el riesgo de coágulos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca.

Algunos de los síntomas más comunes son palpitaciones, falta de aire, mareos, debilidad y dolor en el pecho, aunque en algunos casos no se presentan señales claras.