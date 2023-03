Lollapalooza Argentina 2023: dónde retirar y cómo cargar la pulsera del festival

Con la nueva edición del Lollapalooza Argentina a la vuelta de la esquina, las expectativas alcanzan su punto máximo. Los días 17, 18 y 19 de marzo convocarán en el Hipódromo de San Isidro a miles de fanáticos de la música en tres jornadas por las que pasarán más de 100 artistas para todos los gustos y generaciones, con los shows de Drake, Rosalía, Twenty One Pilots, Tame Impala, Billie Eilish y Lil Nas X como platos fuertes, además de la aparición especial de Skrillex.

Dónde retirar y cómo cargar la pulsera del festival Foto: Web

Pero también los nervios y las dudas comienzan a ganar lugar. Muchos se preguntan cómo funcionan las pulseras en esta edición, las cuales no solo son necesarias para ingresar al predio, sino que también forman parte del modelo “cashless” que permite a los asistentes comprar merchandising y comida en el Hipódromo. En esta nota, te contamos cómo conseguirlas y cómo cargarles saldo antes del regreso del icónico festival.

Dónde retirar la pulsera del Lollapalooza 2023

Ya comenzó el envío y retiro de pulseras. Quienes ya adquirieron sus entradas, deberán canjearlas concurriendo de lunes a viernes de 12 a 19 horas a La Rural (Avenida Santa Fe 4202) o todos los días de 10 a 22 horas en el Dot Baires Shopping (Vedia 3600), con tiempo hasta un día antes del festival inclusive.

En cambio, los días 17, 18 y 19 de marzo, los asistentes al festival podrán retirar sus pulseras en la boletería del Hipódromo de San Isidro. Sin embargo, para ello el titular de la tarjeta con la que se realizó la compra deberá presentarse con DNI, la tarjeta en cuestión y un comprobante de confirmación de compra.

Skrillex se sumó al Lollapalooza Argentina 2023 Foto: DFAllaccess

Es recomendable no colocarse las pulseras hasta el día del evento. Se recibirán en un sobre con código QR que se podrá escanear con el celular para obtener información adicional sobre el festival. Quienes aún no tienen sus tickets están a tiempo de adquirirlos a través de All Access, el sitio oficial de venta de entradas de Lollapalooza, en el cual actualmente están vendiéndose los últimos 3-day pass.

En caso que el titular de la compra no pueda realizar el retiro en uno de los puntos de canje dispuestos, podrá presentar una carta de autorización con su firma certificada por un escribano o entidad bancaria para que otra persona lo haga en su lugar. Por otro lado, la gestión del envío de entradas a domicilio comenzó el 14 de febrero y se llevará a cabo en el orden en que se realizó la compra, con un plazo de entrega de aproximadamente quince días.

Todo lo que tenés que saber sobre LollaCashless

Hay tiempo para cargar dinero en la pulsera de forma virtual ‍hasta 24 horas antes del comienzo del festival. Para ello, se debe entrar en este enlace, registrarse, e ingresar el código que figura en la parte central de la pulsera. Luego, hacé click en “Cargar Dinero” y seleccioná el monto que querés cargar y, para finalizar, ingresá los datos de tu tarjeta de crédito.

Realizar la carga virtual del LollaCashless tiene su beneficio. Podés cargar tu pulsera y pagar en 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Santander American Express, aunque cabe destacar que el beneficio está vigente hasta el 16 de marzo, justo un día antes del arranque del festival. También se puede cargar dinero en el festival ya que hay puntos habilitados para hacerlo tanto con dinero en efectivo como con tarjetas de crédito en el predio, aunque la carga virtual nos permitirá ahorrarnos filas.

Lollapalooza regresa los días 17, 18 y 19 de marzo Foto: Google

Una vez finalizado el festival, desde el 28 de marzo y hasta el 28 de abril tendrás tiempo para pedir la devolución del saldo. Si cargaste dinero con tarjeta de crédito antes del festival, podrás pedir la devolución ingresando en este enlace y completando los pasos en la opción “Devolución de Dinero”.

Si cargaste dinero en efectivo o con tarjeta de crédito en el predio, podrás pedir la devolución en los mismos puestos donde realizaste la carga. Una vez finalizado el festival, las devoluciones se harán en la boletería de Allaccess de La Rural desde el 28 de marzo y hasta el 28 de abril. Para poder recibir el dinero es fundamental presentar la pulsera junto con el DNI y los comprobantes de compra. Cabe destacar que si falta alguno de estos documentos, el dinero no será devuelto.