Este sábado fue el segundo día del Lollapalooza Argentina 2022, el famoso festival que reúne a varios músicos de todo el mundo. The Strokes, la banda de rock estadounidense fue una de las protagonistas del día.

Julian Casablancas, cantante de The Strokes, con la camiseta de la Selección Foto: Twitter

Varias fueron las veces que la banda liderada por Julian Casablancas realizó presentaciones en nuestro país, pero la última vez fue en el Lollapalooza de 2017.

En esta oportunidad, el vocal y el resto del grupo, los guitarristas Nick Valensi y Albert Hammond, Jr., el bajista Nikolai Fraiture y el baterista Fabrizio Moretti, regresó de la mano de su nuevo álbum “The New Abnormal”, el cual lanzaron después de la cuarentena.

Fans de The Strokes en el Lollapalooza Argentina 2022, esperando a la banda. Con la gigantografía de Julian Casablancas y la golosina preferida del cantante (Foto La Voz)

Después de viente minutos de demora en salir, comenzaron el show con su último sencillo, “Bad Decisions” y siguieron con el hit “You Only Live Once”. Luego tocaron “Is This It”, “Take It or Leave It”, “Hard to Explain”, “Someday” y “Razorblade”.

Llegando al final de la noche, deleitaron al público con “Eternal Summer”, quinto tema de su último disco, y con “You’re So Right”. Como si todo eso fuera poco, no podían despedirse sin antes cantar el clásico: “Reptilia”.