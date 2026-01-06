Ian Lucas y Evangelina Anderson lo niegan, pero sus compañeros de Masterchef ya no se toman ni la molestia de “tapar el romance”. Participantes y hasta la misma Wanda Nara -que se lo habría confirmado a Yanina Latorre- hacen comentarios y guiños incomodando a la “parejita”.

Además de los dichos y comentarios que salen al aire, también comenzaron a aparecer videos del detrás de escena, que los deja bastante expuestos.

Esta vez, la encargada de colaborar con la causa fue Sofi Martínez. La última eliminada del reality no se quedó con las ganas de subir un material exclusivo, aunque ya no sea parte del show -o tal vez lo hizo porque fue eliminada-.

El video que compartió tiene como contexto una pausa en la grabación y una mesa larga en donde algunas figuras estaban almorzando.

“¿Qué pasa que comen juntos? ¿Ya todo es juntos ahora?“, pregunta Sofi, ante la incómoda cara de Ian y Evangelina. ”Mirá cuánta mesa hay", agrega la periodista, indicando que si era por espacio, había de sobra.

Al pase de comedia se sumó Miguel Ángel Rodríguez, quien consideró que la cercanía se debía al clima. “Porque ella está con frío entonces se pegó”, actó el comediante.

El “cortocircuito” entre Ian y Evangelina

En las últimas horas, un cronista abordó a la bailarina para preguntarle sobre su actualidad y, al momento de consultarla sobre “su corazón”, la rubia aseguró que está muy bien, “sin ganas de enamorarse, ni de conocer a nadie”. “Solo quiero trabajar y estar con mis hijos”, enfatizó.

Sobre Ian, en tanto aseguró: “Somos funcionales al show, somos compañeros. Ese jueguito sirve y lo seguimos”. Cuando el periodista le preguntó si ese juego puede pasar a ser verdad, la ex de Demichelis fue determinante: “No. Si querés te miento”.

Luego de la declaración, Ian Lucas escribió un texto que compartió en una historia de Instagram y que fue un dardo directo a su “compañera”.

“Los que me conocen saben que así como me ven, soy yo: transparente, impulsivo. Que siempre se me va a notar y (voy a) transmitir lo que pasa y siento. Que mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy y siempre voy a ser el mismo”, lanzó.