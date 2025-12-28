Evangelina Anderson reveló si volvería con Martín Demichelis y fue contundente: “Te lo afirmo...”

Evangelina Anderson está en el foco de los medios de comunicación desde que se separó de Martín Demichelis tras estar casi dos décadas juntos y con tres hijos en común. La modelo es participante de MasterChef Celebrity, donde conoció a Ian Lucas, y con quien tiene idas y vueltas que llama la atención por su complicidad.

Si bien, la exvedette y el youtuber no confirmaron su relación, los guiños e indirectas entre ellos es cada vez más evidente. No obstante, hace unos días Evangelina estuvo en el cumpleaños de su ex y hasta compartió foto, lo que llamó la atención, ya que se habían dejado de seguir con Ian Lucas.

Luego, volvieron a seguirse y aseguraron que era “una chiste” para llamar la atención por todos los rumores que generan. La modelo dio una entrevista a Guillermo López, y fue tajante al hablar de la relación con Martín Demichelis.

Evangelina Anderson, Martín Demichelis y los hijos que tienen en común.

“Yo siempre pensé que iba a llegar viejita con mi ex. Ahora pienso que me voy a morir sola, no creo que rehaga mi vida”, comentó sin filtros Eva. Ante esto, el conductor le preguntó si existe la posibilidad de reconciliación con Demichelis.

A lo que la modelo respondió contundente y mandó al frente al exfutbolista: “No, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera, te lo afirmo”.

El nuevo gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson que reavivó los rumores

Ian Lucas realizó un show en el estadio Vélez con Fede Vigevani ante una multitud, en donde cantaron, bailaron, tuvieron invitados y salió el nombre de Evangelina en el escenario. Entre los invitados estuvo la hija de la modelo y Wanda Nara quien habló de la famosa.

“Wanda, todo el Vélez y yo queremos saber... ¿qué está pasando con Evangelina Anderson?”, lanzó Fede ante la euforia del público.

Ian se quedó callado con una sonrisa y sin saber qué decir, pero intentando esconder alguna evidencia de sus sentimientos hacia la modelo. “A partir de ahora soy tu mejor amiga porque yo no te pregunté eso”, comentó Wanda.

Evangelina Anderson habló por primera vez y reveló la verdad sobre su romance con Ian Lucas: “Estoy...”.

La situación divertida y la sonrisa del youtuber dejaron en evidencia la complicidad que tiene con Evangelina. “Y entre panqueque y panqueque...”, lanzó Wanda para sumar a la euforia del público y ante el silencio de Ian Lucas.

“Bueno, el día de mañana ya se sabrá ¿o no, amigo?”, agregó la conductora.

Ian Lucas rompió el silencio en el estadio y reveló ante el público: “Yo ya dije que era la mujer más linda de la Argentina. La queremos mucho, la queremos mucho. Somos compañeros”.