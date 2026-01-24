Lejos de la televisión: así es la nueva vida de Nicolás Magaldi

Nicolás Magaldi es un periodista y conductor que por muchos años estuvo al frente de programas de televisión, radio y streaming. El famoso tiene un gran carisma, humor y talento para presentar temáticas de entretenimiento o farándula nacional.

El conductor formó su carrera al frente de programas como El show del Problema, La Cocina del Show e Intratables. Su nombre se hizo reconocido y tenía un futuro brillante frente a las cámaras. Sin embargo, tomó la decisión de bajar su perfil, y estar centrado en su familia.

En una publicación en su cuenta de Instagram reflexionó por su cumpleaños número 39 y su presente rodeado de sus seres queridos, dejando atrás tanta exposición. Nicolás apostó a un emprendimiento propio en un rubro diferente a estar frente a cámara.

“Hoy cumplo 39. No es un número más. Es la edad donde ya no corro por correr, corro por sentido. Donde los sueños no se dicen en voz alta para impresionar, se trabajan en silencio para cumplirlos”, expresó el famoso.

Nicolás Magaldi

“Hoy celebro lo recorrido y, sobre todo, todo lo que todavía falta por hacer. Porque si algo tengo claro a los 39, es que lo mejor… todavía está en proceso. Este año traerá grandes novedades; solo digo GRACIAS", escribió en el posteo.

De qué vive Nicolás Magaldi

Desde 2023, el famoso no está al frente de programas. Se dedica a su agencia creativa y productora audiovisual Ritvu. La misma fue creada en 2014 cuando aún el streaming no era lo que es hoy.

Nicolás Magaldi y su esposa

Además, tiene su marca Macavian Sports, un emprendimiento que cruza deporte y tecnología. Se trata de un gimnasio inteligente y multifuncional para entrenar desde casa con rutinas personalizadas.

El famoso está casado con Betiana Wolenberg y tienen dos hijos. La pareja centra su vida en sus pequeños. En sus redes sociales está activo y comparte detalles de su vida familiar.