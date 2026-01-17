Así es la nueva vida de Bebe Contepomi: lejos de la televisión y con negocio propio

Bebe Contepomi es, sin dudas, una de las voces más conocidas al hablar de periodismo de música. El periodista fue durante décadas el referente de la televisión y la radio sobre cantantes, bandas y festivales, y hasta llegó a realizar entrevistas internacionales. Hace un tiempo, hizo un paso al costado de las cámaras y bajó su perfil.

El famoso periodista y palabra autorizada de la música tiene su programa de radio por Mega, es productor en Disney, pero además, decidió emprender en otro rubro diferente a su profesión de toda la vida. Lo que indica un nuevo camino en su carrera tras dejar la pantalla de Artear hace un tiempo.

La nueva vida de Bebe Contepomi tras dejar la televisión

Su trayectoria, sensibilidad y poder de narración llevaron a que el periodista cree su propia marca, esta es BEBE Vinos. Un proyecto completamente diferente a su carrera y que es una nueva apuesta.

Surge del encuentro entre el periodista y el enólogo Francisco Evangelista, de CrowdFarming.Wine. La propuesta nació de contar historias. El periodista contó que la música y el vino son universos paralelos, ya que despiertan emociones, apelan a los sentidos y se disfrutan sin apuro.

“Cada botella lleva algo de mí, de mis recuerdos y de esos encuentros que quiero seguir compartiendo con vos”, dice la descripción de su emprendimiento.

A pesar de haber dejado su lugar en la televisión, el famoso periodista encontró otra forma de comunicarse y expresar sus emociones o contar historias, como la música, pero a través del sabor del vino.

El periodista lleva más de treinta años al frente de programas de música. Está casado con Florencia Cardarelli, con quien tiene tres hijos: Elena, Vicente y Camilo. No obstante, ahora emprendió en el rubro de la gastronomía.