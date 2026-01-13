Enfurecida, María Fernanda Callejón cargó contra Ángel de Brito y reveló cómo lo conoció: “Tu marido era...”

La relación entre María Fernanda Callejón y Ángel de Brito está rota. Con el tiempo, escándalos en medio y dimes y diretes, la actriz que fue parte del panel de LAM, pasó a estar en la lista de las más criticadas por el periodista.

Ahora, en el marco de la polémica que involucra a Luciano Castro, Callejón aseguró que aquellas “fotos hot” de Castro las había filtrado la propia Sabrina Rojas. Furiosa, la exvedette negó que eso fuera cierto y De Brito tildó de “gagá” a Callejón.

La morocha, que acompaña a Moria Casán en su magazine de la mañana, le contestó al conductor de LAM con munición gruesa. Entre otras cosas, habló de lo que Ángel nunca menciona: su pareja.

“Te abrí las puertas de mi casa”

En medio de su descargo, Callejón recordó cómo conoció a De Brito: era novio -y ahora marido- de Javier Medina, quien había peinado a la actriz en varias tiras de Telefe.

“Yo te abrí la puerta de mi cumpleaños, que estaba el país ahí adentro, porque yo estaba trabajando en Enamorarte. Y tu marido, Javier Medina, en ese momento tu novio, era peinador mío. Vos todavía no habías trabajado. Venías de Azul, recién llegadito, y Javier me dijo ‘¿puede entrar mi novio?’. Te abrí las puertas de par en par. Y en la época de (Ricardo) Fort, te defendí, porque iba a decir cosas tremendas de vos. Después me llamaste como Angelita", recordó la actriz.

Cuando Moria le preguntó si pese a todo eso le tenía cariño, Callejón respondió: “Ahora no lo quiero, no a este Ángel que me pega, me denigra y yo te diría que es más que misoginia, porque estás pasando a ser violento, porque has dicho que yo no valgo un mango, que yo no valgo un peso. ¿Quién sos vos para desvalorizarme?“.

Y siguió: “Le dijiste a Moria que me calle la boca: a mí nadie me calla la boca y menos que menos un hombre, y menos que menos un misógino. Yo hablo porque tengo voz propia y cuando en mi equipo de trabajo me lo permiten, acá a mí no me baja en línea nadie. Entonces, Angelito, cortala conmigo: hablemos por teléfono y dejémonos de joder, porque yo no sé porque cazzo estás enojado conmigo. Yo a vos no te hice nada".

Por último, enfatizó: “Además te pusiste del lado de mi ex en el peor momento de nuestra vida, ¿entendés? Me dijiste de todo menos linda. ¿Y ‘gagá’? Tené mucho cuidado con lo que hablás”.