Pampita es una de las figuras más importantes del país y todo lo que pasa con su vida genera noticias. La modelo estuvo casada por cinco años con Roberto García Moritán, tuvieron una hija en común y se divorciaron de forma rápida y escandalosa en 2024. El economista apostó a una nueva oportunidad laboral para salir adelante.

Desde que su vida tomó interés público cuando comenzó con su relación con Pampita, García Moritán fue el foco de atención mediática con sus actividades, trabajos y comentarios. El economista tuvo un rol político como Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, pero en el momento que estalló la polémica de su divorcio, renunció al cargo.

Pampita y Roberto García Moritán

Cabe recordar que la modelo anunció su separación y a las pocas semanas firmaron el divorcio definitivo. En ese entonces, estuvo vinculado en casos de corrupción e infidelidad, si bien nunca se confirmó, García Moritán bajó su perfil y se dedicó de lleno a su familia.

Roberto García Moritán

El nuevo trabajo de Roberto García Moritán

Tras un año de introspección, de probar otros rubros y buscar nuevas oportunidades, el exmarido de Pampita contó el nuevo trabajo que consiguió este comienzo de 2026.

Fue el famoso quien confirmó que se sumó como panelista en Polémica en el bar, el programa que sale al aire todas las noches por América Tv.

De la política a la televisión: el sorpresivo nuevo trabajo de Roberto García Moritán (Captura de pantalla)

“Me venían ofreciendo trabajar en televisión en un formato que no sé si es el ideal para mí, pero acepté. Vamos a hacerlo a prueba un mes y voy a estar arrancando en la mesa de Polémica en el bar”, contó el exmarido de Pampita.

El pasado jueves 15 de enero comenzó en su nuevo trabajo como panelista en la televisión, un nuevo rol en su profesión que le permitirá opinar de diferentes temáticas, tanto de actualidad como de famosos.