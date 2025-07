¿Le fue infiel a Pampita? Araceli, la supuesta amante de Roberto García Moritán, mostró chats íntimos y desató el escándalo

Pampita estuvo en pareja con Roberto García Moritán desde el 2019 hasta el 2024 y cuando tomó la decisión de separarse (aunque no habló al respecto) se supo que había sido por algunas infidelidades. Ahora bien, tras la incertidumbre generada en aquel momento, una de las que habría sido amante del empresario rompió el silencio.

Cabe señalar que, 3 meses atrás, Evelyn Von Brocke le preguntó a Roberto García Moritán por el tema de la infidelidad a Pampita en “Mujeres Argentinas”, pero él y los del Canal 13 se indignaron por la exposición imprevista del tema y la panelista quedó fuera del formato.

Tras aquel episodio, el equipo de “LAM” dio con el paradero de una de las posibles amantes de Roberto García Moritán y entonces esta rompió el silencio. Se trata de Araceli Salto, una creadora de contenido digital que decidió hablar por el bienestar de su familia.

Se supo quién sería la tercera en discordia entre la modelo y el político.

Según el relato, Araceli y Roberto García Moritán se conocieron mucho antes de que el político contrajera matrimonio con Pampita. Para aquel momento, sostuvieron una relación que, posteriormente, terminó cuando ella cambió su lugar de residencia.

Después de haberse casado con Pampita, Roberto García Moritán buscó nuevamente a Salto y empezaron un vínculo oculto: “Nunca lo consideré (el morbo de estar con la pareja de una figura), lo conocí a Roberto como Roberto y lo consideré como tal. Escuchaba sus problemas, lo aconsejaba, muchas veces llegaba sacado por X situación”.

En ese sentido, Araceli destacó en “LAM” que con Roberto García Moritán siempre hablaba sobre el día a día: “Cosas de la vida. Yo lo escuchaba, lo aconsejaba, y empatizaba mucho con él, hasta que de repente empecé a darme cuenta de que no era recíproco, y no tomé conciencia del grado y la magnitud de que podía afectar mi vida”.

Araceli mostró algunas conversaciones que sostuvo con Roberto García Moritán.

No obstante, Araceli reconoció que el interés no era recíproco entre ella y el entonces esposo de Pampita: “Estuve como en una nebulosa de amor y no fui consciente de que fue, y lo protegí. Fue ahí que yo hablé con él y decidí terminarlo”.

Habló la amante de Roberto García Moritán.

Por último, pero no menos importante, Araceli aclaró que, ella no quería que tal situación se expusiera en los medios, pero fue algo que filtró la otra parte y en vista de todo lo negativo que salieron a decir en su contra, decidió mostrar hasta los chats con Roberto: “Yo nunca conté nada (del romance clandestino), ni lo hubiera hecho. Fue una sorpresa para mí”.