La violenta reacción de Martín Migueles mientras Wanda Nara hablaba con un cronista: ¿por qué se enojó?

Las relaciones de Wanda Nara parecen tener un factor en común: el escándalo. Cuando los ánimos alrededor de todo lo que tiene que ver su ex Mauro Icardi parecieron calmarse, comenzó otro capítulo: su vínculo con Martín Migueles.

Wanda Nara y Martín Migueles.

Durante sus vacaciones en Punta del Este surgieron algunos rumores de infidelidad o, mejor dicho, de coqueteo por parte de Migueles con la vedette Claudia Ciardone, con quien tuvo un breve vínculo hace un tiempo.

Además, otro de los rumores que surgió en las últimas semanas tenía que ver con que a Wanda no la habrían convocado a los eventos a los que suelen ir las celebridades en el destino uruguayo. A la conductora no le gustó para nada que se dijera eso y mostró las invitaciones que recibió y rechazó. En ese marco tuvo una polémica frase en la que mencionaba “24 cm de razones”.

La violenta reacción de Martín Migueles

Como es costumbre, Wanda se detuvo a la salida del canal para hablar con un cronista que la esperaba. Las preguntas de rigor tras el programa en el que estuvo Yanina Latorre fueron el pilar de la charla, pero sobre el final hubo una que si bien la conductora se lo tomó con humor, no así Migueles, que manejaba el auto en donde la empresaria iba del lado del acompañante.

“¿La relación como viene? Siempre perfil bajo", le preguntó el periodista. “Todo muy lindo. Sí, no le gusta todo eso”, dijo Wanda. Y el cronista agregó: “¿Lo de los 24cm fue por él?“. La conductora se disponía a responder previa sonrisa, pero no tuvo margen: Migueles arrancó el auto violentamente, sin tener en cuenta la posibilidad de golpear al trabajador ni el deseo de su novia de seguir hablando.

Como es de esperarse, las redes se hicieron eco de lo sucedido y lo “mataron”. "Reprime a Wanda y es violento. Grave ¿Qué es esa forma de irse? Bajá los humos, rey", escribieron en la cuenta de X del programa de Yanina Latorre, SQP.