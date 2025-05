La vez que Marcela Kloosterboer enfrentó a Adrián Suar y casi pierde su lugar en televisión: “Orgullosa de mí”.

La fiesta de 15 representa, sin duda, uno de los eventos más especiales y memorables para muchas jóvenes que anhelan lucir un vestido blanco y vivir una noche mágica rodeadas de amigos y familiares. Cuando le tocó el turno a Marcela Kloosterboer, ya formaba parte del elenco de Verano del 98 y había participado en ficciones como Amigovios, Mi familia es un dibujo y otras producciones televisivas.

Con muchas expectativas, se vistió con su mejor vestido blanco y se preparó para disfrutar de una noche única. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y aquel evento soñado se transformó en una verdadera pesadilla para la actriz. ¿Qué ocurrió? Ella misma lo contó durante una entrevista con el periodista Nico Peralta. “¿Y tus 15 cómo fueron?”, le preguntó Nico, a lo que Marcela respondió: “¡Uy, si te cuento, fueron un quilombo! Se agarraron a piñas en mi fiesta de 15 mis primos y se armó un lío bárbaro”.

Body escotado y brillos: el look infartante de Marcela Kloosterboer

Y agregó: “Hice fiesta y recuerdo que en ese momento estaba grabando Verano del 98, así que vinieron todos mis compañeros. Desde Nancy Dupláa y Fernán Mirás hasta Alejo Ortiz y Dolores con Tomás Fonzi. Estaban todos mis compañeros de Verano y mis amigos de toda la vida, además de mis primos y mi familia. Pero recuerdo que fue accidentada porque hubo piñas".

¿Fiesta con vestido blanco y todo? “Sí, fue fiesta y me puse un vestido blanco pero tranqui, no te imagines el fiestón”, aclaró Marcela. “Fue una fiesta tranquila en un club en San Isidro. Estuvo re linda y me quedaron lindos recuerdos”, aseguró. En ese momento, el periodista quiso saber si había podido disfrutar plenamente de las etapas escolares, el viaje a Bariloche y demás experiencias típicas, o si su carrera en televisión la había limitado en algún aspecto.

Marcela contó que siempre trató de mantener el equilibrio entre su carrera y su vida personal. “Sí, creo que siempre puse mucha cabeza en no perderme esas cosas”, afirmó.

La pelea que tuvo Marcela Kloosterboer con Adrián Suar cuando era adolescente

Cabe destacar que la actriz reconoció que hubo momentos inevitables en los que no pudo estar presente, debido a su trabajo: “Había situaciones que obviamente me perdía y era inevitable porque, por ejemplo, todas mis amigas se iban de vacaciones a Pinamar en el verano y yo estaba trabajando. Por ahí me escapaba un fin de semana, que mi mamá me llevaba y después me volvía”.

Sin embargo, destacó que no lo vivía con angustia: “Pero como la estaba pasando bien grabando en el canal, no era que lo padecía”. Además, celebró haber podido disfrutar de momentos importantes: “Mi fiesta de 15 la pude hacer y también mi viaje de egresados. Era otra época, en el uno a uno, y nos fuimos a Cancún con todos mis amigos del colegio. Éramos 70 y fue muy divertido”, recordó.

Adrián Suar

“¿No tuviste problemas para ir?”, preguntó el periodista Nico Peralta, y Marcela Kloosterboer fue contundente en su respuesta. “Recuerdo que hablé con Adrián Suar en ese momento, yo estaba grabando en Pol-ka y le dije: ‘Como sea, estos 10 días yo me voy’. Me quiso dar solo cinco días pero fui inflexible. ‘No, me voy diez y sino me voy del programa’, le aclaré”, relató la actriz. Finalmente, logró su cometido: “Fue una conversación y al final lo pude hacer. Adrián siempre me acompañó”. Al mirar hacia atrás, Marcela reflexionó con gratitud: “Hoy en día miro para atrás y digo: ‘Qué bueno no haberme perdido esas cosas porque forman parte de mi vida, de mi infancia y mi adolescencia’. Estoy orgullosa de haberlo podido vivir y lo recuerdo con mucha alegría”.