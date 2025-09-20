La verdad sobre el conflicto que provocó el exilio de Silvia D’Auro salió a la luz: “Está grabado”

En días pasados, Silvia D’Auro reapareció mediante su cuenta oficial de Instagram con una inesperada, pero muy llamativa publicación que generó la más reciente reacción de Morena Rial.

En la publicación mencionada, Silvia D’Auro se deja ver sonriente y con una copa de vino en la mano. Tras el revuelo que se armó por la imagen en cuestión, Fernanda Iglesias destacó en Puro Show un detalle no menor del posteo referido.

Silvia D’Auro en Instagram.

Más exactamente, Fernanda Iglesias dijo en el ya mencionado programa lo siguiente: “Yo vi la foto que ella subió y me llamó la atención la gran cantidad de comentarios que tuvo. La gente, entre otras cosas, le dice que tuvo suerte, que está buenísimo que haya podido alejarse de cierta gente”.

Asimismo, Fernanda Iglesias aprovechó el momento para revelar cómo comenzó a romperse el vínculo familiar que Jorge Rial, Silvia D’Auro, Morena Rial y Rocío Rial habían creado.

En ese contexto, Fernanda Iglesias comentó: “Hubo una situación, como un poco violenta, en la cual ella como que le termina pegando a una de las nenas. Y eso está grabado, eso me lo contó ella”.

Jorge Rial junto a sus dos hijas.

Después, la panelista de Puro Show siguió: “Fue en 2014, fue una situación de una sola vez. Eso me lo admitió porque como había un video, no le quedaba otra que admitirlo”.

Por último, pero no menos importante, Fernanda Iglesias sumó: “Ella me decía, ‘yo sé que la que va a volver a mí es Rocío. Porque Rocío sabe’. Como que había un trasfondo de verdad ahí que no se estaba contando. A Morena ya la daba por perdida, pero Rocío fue testigo de lo que pasaba y sabe la verdad”.

Cabe mencionar que Jorge Rial y Silvia D’Auro le pusieron fin a su relación durante el 2011 debido a los conflictos familiares que ya venían arrastrando y tanto Morena como Rocío decidieron vivir con su padre, debido a lo que habrían padecido junto a su entonces madrastra.

Morena Rial reaccionó a la reaparición de Silvia D’Auro

Después de que todos los medios de comunicación destacaran la repentina aparición de Silvia D’Auro en Instagram, Morena Rial opinó al respecto por medio de la misma aplicación.

Morena Rial sobre Silvia D’Auro.

En una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores, a Morena Rial le consultaron sobre la reaparición de Silvia D’Auro y, en ese contexto, ella expresó: “Es nadie, menos que un rata”.