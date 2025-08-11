La tremenda confesión de Luisa Albinoni sobre la adopción de su hija que dejó a todos en shock: “No me quiso”

Luisa Albinoni es una reconocida actriz argentina que tiene una extensa carrera en televisión, teatro y cine. La famosa cada tanto aparece en los medios de comunicación para contar su historia o por algún reclamo, como fue la polémica con Marcelo Tinelli.

Luisa Albinoni habló de cómo llegó a adoptar. (Captura "LAM")

Hace unos meses, la actriz apuntó contra el conductor por no pagarle el sueldo que le debía cuando estuvo en el cantando en 2024. En ese momento, Luisa estalló contra Tinelli y lo expuso en un mensaje en X.

“Hola, Marcelito. Me acabo de enterar que cerrás LaFlia. ¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?“, escribió. Tras la polémica, el conductor le pagó a la actriz lo que le debía.

Este fin de semana, la famosa estuvo de invitada en la mesa de Juana Viale y allí habló de su carrera, anécdotas y recordó el duro proceso de adopción de su hija Verónica cuando el sistema era aún más complicado.

Luisa Albinoni habló de la adopción de su hija

Luisa Albinoni contó cómo fue el duro procedimiento de adopción de su hija

“Mi hija ya tiene 20 años”, comenzó su relato Luisa Albinoni. “Fue en una época en la que todavía no existía el Ruaga (Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos), así que iba de una provincia a otra con mi carpetita, presentándome en juzgados, y era madrina de muchos hogares”, contó con emoción la actriz.

En ese contexto, la famosa recordó que cuando recibió la llamada para adoptar llevaba siete años siendo madrina y el proceso de adopción de su hija le tomó nueve años en total.

“Fue muy duro, me discriminaron por ser actriz y, en ese momento, estaba separada, así que mi condición monoparental tampoco se aceptaba”, expresó Luisa Albinoni.

“Cuando me dieron la adopción, me entregaron su historia porque estás obligado a conocerla para saber si estás preparado para recibirla en guarda. Yo iba constantemente a verla para generar un vínculo, aunque me daba miedo. Lo primero que pensás es: ‘¿Me querrá?’’ es lo primero que pensás, porque trae mucho dolor y uno trae mucho miedo”, relato la actriz sobre la historia que la une a su hija.

Luego, la actriz contó que su hija le dijo que tenía un hermano y que ella quiso adoptarlo: “‘Queda mi hermanito’. Así que yo voy ante el juez que me dice ‘no es para usted, es otro caso, hay que entender la parte psicológica’”.

“No me quiso y fue terrible para mí, me sentí una mamá frustrada, él quería volver porque amaba volver. Tuve que aceptarlo porque era su felicidad con todo el dolor de mi alma”, reveló Luisa sobre la relación con el hermano de su hija cuando quiso adoptarlo.

“Él ahora me llama, mi hija ya es tía. Me agradeció por lo que hice con su hermana y ella se ve con sus hermanos. Yo siempre le digo a todos que las puertas de casa están abiertas porque sus hermanos son mi familia”, cerró su relato la actriz.