La terrible reacción de la mamá de Rodrigo Lussich al enterarse que su hijo era gay: “Entró en crisis y...”.

Rodrigo Lussich habló sobre cómo se sinceró con sus padres respecto a su sexualidad.

26 de agosto de 2025,

En el más reciente programa de +CARAS (CARAS TV), Héctor Maugeri entrevistó a Rodrigo Lussich, quien se animó a compartir uno de los momentos más personales de su vida: cómo reveló su orientación sexual a sus padres y el recuerdo inolvidable de su primer gran amor.

Con 52 años y más de 30 dedicados a los medios, el conductor de Intrusos ofreció un relato lleno de honestidad y emotividad.

La reacción de su madre al enterarse Rodrigo Lussich era gay y quién fue su primer amor

Rodrigo Lussich recordó cómo fue el momento de revelar su orientación sexual a su madre: “Cuando le conté a mi mamá que era gay, se atacó. Ella, que había andado para arriba y para abajo con cuántos amigos gays tuvo, con su hijo no lo aceptaba”, confesó.

El conductor rememoró que la reacción de su madre fue de enojo y que incluso no respetó la promesa de mantenerlo en secreto: “Se lo contó a todos, cuando yo le había pedido que no lo hiciera. Estuvo mal, entró en una crisis que le duró poco. Después aceptó todo perfectamente, conoció a mis parejas y la vida siguió su curso”.

Consultado por Maugeri sobre si aquella reacción lo había lastimado, Rodrigo Lussich confesó: “Más o menos. Yo mentía y decía que tenía una novia llamada Alejandra. En realidad, era la excusa que usaba cuando viajaba a Buenos Aires a dar mis primeros pasos en la vida gay. Tenía 22 o 23 años, era muy neófito, ya no tan pendejo”.

Con ese pretexto de visitar a su “novia”, Rodrigo aprovechaba los viajes a Buenos Aires para explorar su sexualidad. “Yo recorría la avenida Santa Fe entre Callao y Pueyrredón. Era como un Tinder pero caminando. Algo pasaba ahí y yo iba”.

Durante esas idas y vueltas, conoció a Damián, un joven que lo cautivó desde el primer momento: “Lo conocí y fue un flash, un amor instantáneo, una revelación. Nos fuimos a tomar algo a un bar y nos quedamos hablando. Era cinco años más grande que yo, había vivido en Italia, era artista plástico, tenía su propio departamento. Yo estaba totalmente deslumbrado y me enamoré perdidamente”.

Esa relación lo impulsó a sincerarse definitivamente con su familia: “Fue el momento en el que le dije a mi mamá que Alejandra en realidad se llamaba Damián”. Aunque el vínculo duró solo unos meses, marcó un antes y un después en su vida: “Yo era una bola de nervios y ansiedad. El pibe me dejó a los tres meses porque yo no podía con mi vida, yo estaba perdido en él. Lo cual fue bueno porque me vine a vivir a Buenos Aires, entré a trabajar en Radio 10, tuve otro novio en el medio, y al final estuvimos diez años juntos”.

Hoy, Rodrigo asegura que mantiene un profundo respeto y cariño por quien fue su gran compañero: “Fueron años muy fuertes para mí, hoy seguimos siendo familia”.

En esta íntima conversación con Héctor Maugeri en +CARAS, Lussich repasó cómo le contó a su madre que era gay, la reacción inesperada que recibió y el impacto de su primer gran amor, mostrando un costado más humano del conductor, conocido por su carácter filoso en la televisión argentina.

