La feroz respuesta de Rodrigo Lussich a los ataques de Matías Bertolotti: “Golpe bajo”

La tragedia ocurrida en Bahía Blanca por las tormentas es el foco de atención en todos los argentinos. El temporal dejó consigo un saldo de 16 muertos y múltiples desaparecidos, por lo que los chistes generados por Rodrigo Lussich y Migue Granados contra los meteorólogos generaron rechazo en algunos colegas como Matías Bertolotti.

"Vamos a decirlo, gente como Rodrigo Lussich, que tiene un montón de seguidores, es una vergüenza que hagan esto. Migue Granados, no aprendiste nada de tu viejo. Miren lo que está padeciendo ahora la gente. La gente está sufriendo y dónde están todos los chistes de ustedes hacia los meteorólogos que tratábamos de advertir que esto podía venir, que esto iba por acá y por allá. Es una ciencia con efectos y virtudes”, aseveró el periodista con indignación.

La postura de Bertolotti contra Rodrigo Lussich generó un profundo debate entre los usuarios sobre el uso del humor en este tipo de tragedias gran magnitud. Tanto fue la repercusión que el nuevo conductor de Intrusos decidió romper el silencio.

Qué dijo Rodrigo Lussich sobre las críticas de Matías Bertolotti

En principio, el conductor decidió utilizar sus redes sociales para presentar un primer descargo. Allí, apuntó contra los meteorólogos que tomaron muy “literal” sus dichos. "Los meteorólogos y sus fanáticos se han abroquelado en manada para putearme porque hice un escalón humorístico con sus pifies; y me acusan de mandar a la gente a lincharlos. Van a morir de literalidad (...) Si nosotros hiciéramos lo mismo con ellos, o sea ser tan literales con lo que dicen, no podríamos ni siquiera salir de casa, porque ellos siempre están anunciando desgracias“, sentenció el humorista.

Seguidamente, desde Intrusos aprovechó de responderle a Matías Bertolotti. "Apropósito de un escalón humorístico que hicimos con respecto a los meteorólogos, se mostró muy ofendido Matías Bertolotti. Yo hago humor permanentemente. En la catarata de cosas que haga y digo, por momentos, me paso tres pueblos o decir algo que resulte ofensivo y no tengo problemas en pedir disculpas, pero voy a seguir equivocándome porque prefiero tirarme a la pileta que autocensurarme", expresó.

No obstante, pese a disculparse por cómo pudieron afectar sus dichos, no dudó en hacerle una advertencia al periodista. "Querer linkearme a mí a la tragedia de Bahía Blanca es un golpe bajo y no te lo voy a permitir Matías Bertolotti", recalcó con cierto enojo.