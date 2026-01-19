El verano muchas veces es el nacimiento de historias de amor que o duran meses, para siempre o terminan abruptamente con la temporada. Chyno Agostini, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, blanqueó su relación con Katia “La Tana” de Gran Hermano hace unos días. Pero de forma inesperada llegó a su fin.

La ex Gran Hermano y el hijo de Nazarena sorprendieron a todos con su romance. El blanqueo se dio con un beso en un video, lo que rápidamente se hizo viral. Ahora, Katia reveló que está nuevamente soltera y explicó el motivo por el que la relación fugaz llegó a su fin.

La Tana respondió a preguntas de sus seguidores en las historias de Instagram, y contó su separación. “Estoy soltera de nuevo”, comentó la ex Gran Hermano.

Chyno y La Tana. Foto: captura pantalla.

Luego, cuando le preguntaron los motivos por los que se separó del hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, La Tana fue tajante sobre su ex: “Nada. A veces las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto al otro”.

“Es que sí, después de tanta exposición todo se enfrió un poco. Deberíamos haber ido más lento. No se dio, pero bueno, la mejor, terminamos bien”, reflexionó en otro posteo la ex Gran Hermano.

La inesperada ruptura dejó en shock a todos, ya que hace una semana oficializaron su relación en un vivo con un beso. Después fueron por más y compartieron una foto íntima de ellos en la cama.

Qué dijo Nazarena Vélez de la relación de su hijo Chyno Agostini con La Tana de Gran Hermano

Nazarena Vélez habló con Ángel de Brito y contó que no sabía nada de la relación de su hijo. “Me mandaban el recorte del chupón y yo no entendía nada”, señaló la famosa.

“Había hablado la noche anterior con el Chyno, que me dijo que venía para Carlos Paz y después me dijo que se atrasaba, porque tenía unos ensayos... Y después de eso, hablé con él, claro”, contó Nazarena.

En cuanto a la respuesta del joven sobre la situación, la actriz comentó: “El Chyno viste cómo es: habla poco y se hace bien el boludo”.

Asimismo, Nazarena contó qué piensa de la relación, teniendo en cuenta que La Tana tiene 34 años y su hijo 25: “Te voy a ser completamente sincera. Enseguida me explotó el celular con toda la data de ella. Y a mí lo que me dejó muy tranquila es que me dicen que es una buena mina".