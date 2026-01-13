La supuesta amante argentina de Luciano Castro rompió el silencio: “A mí no me dijo ‘buen día, guapa’”

Un nuevo rumor sentó a Luciano Castro en el banquillo de los acusados este martes, cuando surgió el nombre de una supuesta nueva amante. Esta vez, argentina y empresaria: Valeria López, la dueña de Body Sculpt.

Luciano Castro y Griselda Siciliani.

“Habían alquilado esa casa (de la mujer) para la producción de la publicidad que hizo Luciano de un antialérgico. Cuando llegó, le gustó la dueña. La empezó a bombardear, no sé si por Instagram o por Whatsapp, no tengo ese dato", detalló Ángel de Brito.

López es diseñadora y dueña de la marca de ropa. En redes se muestra con perfil muy bajo, de hecho en su propio Instagram hay muy pocas fotos suyas, en las que nunca muestra la cara. Solo es posible encontrar una reportaje que le hicieron en un medio zonal en el marco de la apertura de un local.

Valeria López no muestra el rostro en Instagram

Escudada en ese bajo perfil, López no dudó en responderle a Karina Mazzocco acerca del rumor. Para romper el hielo, utilizó una humorada: “A mí no me dijo ‘buenos días, guapa’”.

Qué dijo Valeria López, la supuesta amante de Luciano Castro

“Vino por trabajo. Vino dos veces a filmar a mi casa. Yo solo me dedico a trabajar, no me meto en estas situaciones, en los medios, ni siquiera tengo fotos en Instagram”, señaló la empresaria.

Luego, insistió: “Tengo un perfil bajísimo, estoy mas allá de este tema, de todo este quilombo. No sé quien filtró (su nombre), de dónde vino, cómo pasó. Solo quiero aclarar eso”.

Entre los panelista de A la tarde el comentario era que, en definitiva, no desmintió nada, simplemente afirmó cómo lo conoció y, de alguna manera, avala que posiblemente haya material dando vueltas al decir “no sé quién filtró”.

Valeria López, dueña de Body Sculpt

En SQP, el programa de Yanina Latorre que temporalmente conduce Sabrina Rojas, señalaron que Castro estaría echando mano a la vía legal para evitar que se siga viralizando material que lo involucre.