La sorpresiva declaración de Wanda Nara que descolocó a Maxi López y L-Gante: “El amor de los dos”

La historia entre Wanda Nara y Maxi López sigue sumando capítulos que demuestran la buena onda que hay entre los ex y que lejos quedaron los escándalos entre ellos. La mediática aprovecha cada programa de MasterChef, en el que es la conductora, para lanzar indirectas a sus exparejas, como son los idas y vueltas con el exfutbolista, participante del reality de cocina.

Maxi disfruta de la popularidad que le dio el programa y las nuevas oportunidades laborales que le ofrecen, como es hacer temporada con Olga en Mar del Plata. Fue en ese contexto, que el exfutbolista invitó a L-Gante, quien también fue pareja de Wanda y tuvieron una desopilante charla.

Wanda Nara y Maxi López

La charla entre Maxi López, L-Gante y Wanda Nara que se volvió viral

Al encuentro inesperado entre el cantante de RKT y el exdeportista se sumó por teléfono Wanda y la charla se volvió viral. En ese contexto, ambos recordaron la vez que se vieron en Suiza cuando la mediática llevó a sus hijos a encontrarse con el padre.

“Fue una secuencia en la que Wanda me dijo: ‘Tengo que llevarle los chicos a Maxi, ¿me acompañás?’. Así que fuimos a Suiza con los tres chicos, nos esperó en el aeropuerto y nos alojamos en un hotel”, contó L-Gante.

Ante esto, Maxi agregó: “Yo después me fui a casa con los chicos, me olvidé los pasaportes y tuve que volver”.

En un momento de la charla llamaron a Wanda, quien se sumó con su humor y estilo picante para hablar con sus exs. “¿Por qué no se juntan los jueves y hacen un club para hablar de mí? Las cosas buenas y malas”, comentó la famosa en una parte de la conversación.

“¿Estamos en presencia de tus ex favoritos?”, quiso saber Nati Jota. “Estás en presencia de los dos que me han cagado con media Argentina. Es más, compartieron una mina… es morocha, y es raro porque a los dos les gustan más las rubias. Empieza con N”, lanzó Wanda.

“Los dos son muy tramposos. No me quiero pelear con mis ex que somos amigos y nos queremos todo. Aunque parezcan el agua y el aceite tienen muchas cosas en común. Amo que mis ex se lleven bárbaro”, comentó la mediática sobre Maxi y L-Gante.

En otra parte de la conversación, Wanda reveló una frase que se volvió viral: “Los dos me conocen por igual. Los dos tienen varias cosas en común, pero hay algo que es en común y es que soy el amor de la vida de los dos”.

“Otra cosa es que los dos quedaron un poco despechados. Pero después se les pasó y podemos mantener esta amistad”, expresó sin problemas Wanda dejando sin palabras a sus exs.