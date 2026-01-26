Wanda Nara es una de las famosas argentinas que siempre es noticia por lo que pasa con su vida. La mediática volvió a estar en el centro de la escena con el nuevo cruce que tuvo con su ex Mauro Icardi que reavivó el WandaGate que lo tiene de protagonistas hace años. Además, es la estrella de MasterChef, el programa que conduce y que deja indirectas a sus exparejas.

El reality de cocina que es grabado es el de los favoritos por el público de la televisión. Wanda pone su carisma y ocurrencias para hacer que siempre se hable de ella. Esta vez, el protagonista fue una parte del look de la famosa.

La mediática tenía puesto el mismo collar durante varias grabaciones del programa, lo que llamó la atención del jurado. “Estaba mirando y esa joya... ¿la tuviste toda la semana?”, le preguntó Damián Betular.

Wanda Nara en MasterChef

“Es muy difícil de sacar”, comentó divertida Wanda Nara. Ante esto, el jurado volvió a preguntar, sorprendidos: “¿Nadie te ayuda? ¿Dormís con eso?”.

Fiel a su estilo picante, Wanda reveló el desopilante motivo por el que no se saca el collar: ”Debería recurrir a un ex. O a tres... Solo ellos conocen cómo se traba”.

El descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara y MasterChef

En medio del nuevo cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi, el futbolista criticó MasterChef por ser el show de Wanda Nara. "Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente", expresó.

El nuevo descargo de Mauro Icardi

“Eso quedó más que claro en ‘MasterCHINA’... ah no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina. Aclaro algunos puntos sobre los supuestos chats publicados, todos convenientemente recortados, borroneados y sin datos verificables (porque si todo fuera tan claro, mostrarían la prueba completa)”, agregó Icardi.

“Las mentiras que esta persona difundió sobre mi pareja en temas tan sensibles como las drogas. (...) Mi pareja no consume drogas ni está bajo ningún tratamiento psiquiátrico. En el pasado, como muchas personas, atravesó momentos personales difíciles en sus relaciones y recurrió a profesionales de la salud, algo que ella misma contó públicamente en una entrevista. Eso no es una debilidad: es dignidad”, señaló en otra parte del extenso mensaje.