¿Embarazo? El llamativo video de Wanda Nara y el gesto de su hija que despertó rumores: “Ropa de bebé...”

Wanda Nara es la reina del show mediático en el país y todo lo que pasa con su vida es noticia. La famosa viene de días de extrema exposición luego del nuevo y polémico cruce con Mauro Icardi que revivió el WandaGate, en donde se filtraron chats sobre las dos hijas en común, hubo acusaciones e insultos. Ahora, la conductora está en boca de todos por otro tema.

La vida de Wanda no deja de sorprender y cada vez que la mediática comparte algo en redes sociales, aparece frente a cámara o se filtran videos, es noticia. Llamó la atención un video que salió a la luz de la conductora con una de sus hijas en un centro comercial.

La cuenta de LAM compartió un video de Wanda con su hija Francesca. La famosa llevaba en la mano ropa de bebés, mientras que la actitud de su hija mayor sumó más especulaciones a la temática.

Francesca se da cuenta de que la están grabando, se agacha y le da un beso a la panza de su mamá, lo que rápidamente se volvió viral. La publicación abrió la incógnita de si Wanda está embarazada.

Por otro lado, se abrieron otras teorías virtuales sobre si lo hizo adrede, o es una coincidencia, ya que podría comprar ropa para otro bebé.

El descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi y el “olor” de la China Suárez

Luego del cruce polémico y de que Icardi acusara a Wanda Nara de estar “obsesionada” con él y con su pareja, la China Suárez. La famosa le respondió: “Me costó mucho el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras. Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que vos no estabas de acuerdo, ni te gustaba la liga ni los turcos. Te pido que te concentres por la responsabilidad que siento al hacer este gran contrato, que en su momento supiste valorarme".

La respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi

“Por las nenas siempre seremos familia y también por ellas deseo lo mejor en la carrera que juntos construimos, tanto esfuerzo en tu imagen, tanto me costaron acuerdos de moda en Milán con Nike, etc; y ahora tu imagen se cayó a pedazos”, comentó tajante Wanda.

"Para mí sí serás familia, y sabes que siempre estaré a pesar de que lo judicial siga su curso, porque no está bien visto en ninguna parte del mundo un padre que no pague alimentos. Yo nunca hubiera permitido muchas cosas. Concentrate en estos meses, porque cada llamada fue en momentos de concentración, como el día que erraste los dos penales", insistió Wanda Nara sobre el lazo que los unirá de por vida.

Asimismo, la mediática no dudó en volver a mencionar el “olor” de la actriz y lanzó picante: “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conoces vos y media Argentina”.