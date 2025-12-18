La salud de Christian Petersen: el dato más sensible y la decisión médica que preocupa a su familia

Aumenta la preocupación por el estado de salud de Christian Petersen, el reconocido cocinero que permanece internado en Neuquén, tras sufrir una afección cardíaca mientras participaba de una excursión en el volcán Lanín.

Según trascendió, si bien la noticia se dio a conocer en las últimas horas, el chef está internado en terapia intensiva hace una semana. Un dato de uno de los partes médicos recientes alarmó a la familia.

El dato que preocupa a la familia de Christian Petersen

Lo que se dio a conocer es que al momento de su descompensación, el cocinero presentó un brote y una fibrilación auricular, es decir una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.

Este jueves, salió a la luz el dato que más preocupa a la familia de Petersen: la presencia de una falla multiorgánica. Esta condición complica más aún el estado del chef, que definitivamente lucha por su vida.

A raíz de esto, los médicos tomaron la decisión de seguir tratándolo en el hospital neuquino Ramón Carrillo, donde se encuentra internado, y que no sea trasladado a Buenos Aires.

Qué le pasó a Christian Petersen

Petersen se descompensó la semana pasada, durante una excursión al volcán Lanín. Desde ese momento permanece internado en terapia intensiva.

El cocinero fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde lo estabilizaron y, finalmente, lo trasladaron a San Martín de los Andes. El pronóstico es reservado, aunque se hizo público que su estado es muy delicado.

El chef comenzó a sentirse mal mientras subía al volcán. Uno de los guías lo notó y pudo actuar rápidamente, alertando a los guardaparques, que enseguida activaron el protocolo.

El operativo de rescate fue complejo pero efectivo: lograron descenderlo de la montaña ya sedado y pudieron trasladarlo de urgencia al hospital de Junín de los Andes. De allí, el traslado a un nosocomio de mayor complejidad, donde se encuentra actualmente. Toda su familia está en el Sur acompañándolo.