La salud de Christian Petersen: aún en estado de “estricta reserva”, fue trasladado a Buenos Aires

Christian Petersen continúa internado pero una noticia trajo algo de alivio en las últimas horas, cuando se conoció que fue trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario.

Cabe recordar que el chef permanecía internado en Neuquén, donde tuvo la afección cardíaca mientras participaba de una excursión al volcán Lanín.

Christian Petersen

Sin embargo, durante los primeros días su estado era realmente preocupante. Tal es así que no fue posible su traslado inmediato, ya que a la semana del episodio se le diagnosticó una falla multiorgánica, lo que complicaba cualquier movimiento brusco que se quisiera hacer.

Petersen fue trasladado a Buenos Aires

El cocinero estaba internado en San Martín de Los Andes, pero este viernes finalmente pudo ser trasladado en avión sanitario hasta Buenos Aires. En Capital Federal continúa con su recuperación en el Hospital Alemán.

Si bien trascendidos hablan de una notable mejoría, cabe recordar que la familia indicó al hospital patagónico en donde estaba que no se difundieran partes médicos, por lo que su estado de salud permanece bajo absoluta reserva. La medida de confidencialidad probablemente se mantenga en CABA.

Sobre el traslado se supo que se hizo bajo medidas médicas estrictas y con monitoreo permanente durante el vuelo.

Qué le pasó a Christian Petersen

Petersen se descompensó el 12 de diciembre, durante una excursión al volcán Lanín. Desde ese momento permanece internado en terapia intensiva.

El cocinero fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde lo estabilizaron y, finalmente, lo trasladaron a San Martín de los Andes. El pronóstico fue reservado desde el primer momento, no obstante, siempre se advirtió que su estado era muy delicado.

Christian Petersen y sus hijos

El chef comenzó a sentirse mal mientras subía al volcán. Uno de los guías lo notó y pudo actuar rápidamente, alertando a los guardaparques, que enseguida activaron el protocolo.

El operativo de rescate fue complejo pero efectivo: lograron descenderlo de la montaña ya sedado y pudieron trasladarlo de urgencia al hospital de Junín de los Andes. De allí, el traslado a un nosocomio de mayor complejidad, hasta su traslado a CABA.