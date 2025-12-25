La familia de Christian Petersen reveló cómo sigue su salud: el nuevo parte médico

Christian Petersen vive un momento delicado de salud desde que sufrió una descompensación en una excursión de montaña al volcán Lanín en la Patagonia Argentina. El reconocido chef fue internado en terapia intensiva y había total hermetismo sobre su estado en medio de las diferentes versiones sobre lo que pasó.

Por un lado, la Asociación de Guías de Montaña que acompañó al chef en la primera parte del recorrido de ascenso, salió a aclarar las versiones de que se descompuso en la altura. Mientras que la familia Petersen decidió no hablar y enfocarse en la salud del chef.

Christian Petersen

En medio del silencio que mantuvieron estos días, la familia del Christian Petersen decidió dar el nuevo parte médico de forma pública por medio del Instagram del chef.

La familia de Christian Petersen habló de la salud del chef

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris”, comenzó el comunicado. “Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”, agregó la familia en el mensaje.

La familia de Christian Petersen habló de la salud del chef

La publicación, que está señalada como 24 de diciembre y lugar San Martín de Los Andes, reveló que el problema comenzó por el excesivo esfuerzo físico durante el ascenso al volcán Lanín, lo que inicialmente generó un cuadro preventivo cardiológico.

“Gracias al diagnóstico del guía que lo acompañaba, Petersen fue trasladado hace diez días al Hospital de Junín”, señaló la familia. Luego, comentó que la salud se complicó y derivó en "una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día”.

“Queremos agradecer tantas señales de afecto y energía positiva recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris y la familia necesita: el respeto y la tan amorosa valoración de la vida”, cerró el comunicado de la familia.