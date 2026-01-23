La repentina operación de Evangelina Anderson que encendió las alarmas y generó preocupación: “Va a ser muy difícil”

Durante las últimas horas, Evangelina Anderson generó preocupación en redes sociales después del repentino anuncio que hizo mediante su cuenta oficial de Instagram. La modelo de 42 años habló sobre la operación a la que se someterá y explicó en detalle cómo será el proceso de recuperación.

A través de dos videos publicados en las historias de Instagram, Evangelina expresó: “Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que llegó el día tan esperado por mí. Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica”.

Segundos más tarde, la mediática figura de Telefe contó que padece de pólipos, una afección que no solo afecta sus cuerdas vocales, sino también su vida cotidiana. De forma precisa, Anderson dijo: “Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente los voy a quitar”.

Cómo será el reposo que deberá cumplir Evangelina Anderson tras la operación

Como parte del mismo comunicado, Evangelina destacó que el proceso de recuperación será complicado, pero debido a su actual situación, cumplirá con todas las indicaciones necesarias para lograr el mejor resultado. En ese contexto, también adelantó: “Me va a cambiar la voz. Yo voy a estar como una semana sin emitir una sola palabra, muda”.

Aunado a ello, Evangelina precisó: “Va a ser muy difícil, pero necesario”. La expareja de Martín Demichelis se mostró camino al consultorio de su fonoaudióloga para hacerle frente a la operación programada y, en ese sentido, informó que estaba acompañada y apoyada por la licenciada Victoria Rodríguez Claros.

Hasta el momento, Anderson no ha hecho una actualización sobre la operación referida, pero esto se debería al proceso de reposo que debe cumplir tras la realización de la misma. Mientras el escenario se esclarece, la vida personal y laboral de la modelo sigue generando interés en redes sociales por su participación en MasterChef y todos los temas relacionados con el programa culinario más visto de Telefe.