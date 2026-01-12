Evangelina Anderson viene de vivir un año movido en el que le pasó de todo. Se separó de Martín Demichelis tras casi dos décadas juntos y tres hijos en común. Tras volver al país, fue vinculada sentimentalmente con Ian Lucas, ya que ambos están en MasterChef, la onda entre ellos es evidente. No obstante, lo que parecía ser un romance cada vez más firme tuvo un cortocircuito hace unos días.

La pareja tuvo varias idas y venidas, guiños románticos y hasta se filtró un video de ellos en un boliche. De todas formas, nunca confirmaron la relación, pero el influencer reveló que algo le pasa con su compañera del reality de cocina.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

El fin de semana surgió el rumor de que le vínculo llegó a su fin y fue la modelo quien deslizó que todo era “un juego” para el programa, ya que ella está centrada en sus hijos y sin ganas de enamorarse. Esto hizo ruido al influencer, quien posteó que él es como se muestra, por lo que no hay nada armado.

Tras el primer cruce que tuvo con la modelo, Ian Lucas fue consultado por Infama sobre su vínculo, debido a que hay rumores de que terminó todo.

Ian Lucas se sinceró y desmintió a Evangelina Anderson

“Que la gente piense lo que quiere, pero lo que muestro en el show soy yo”, comentó sin filtros Ian. Cuando la notera le preguntó: “¿Vos querés estar con Evangelina?”.

El youtuber contestó con sinceridad: “Yo ya dije que me parece linda, la quiero un montón y nos llevamos bien. De mi parte no es un juego. Es todo real, yo lo he dicho”.

En ese sentido, la periodista quiso saber si lo tiraba para atrás los comentarios de Evangelina sobre que no quiere una relación seria. “Sí, puede ser, un toque sí. Ella me dejó de seguir primero, y si me deja de seguir, yo también”.

Por otro lado, la notera le comentó que tal vez el enojo de Evangelina es porque ambos estaban en Punta del Este, ella le escribió, pero él no le respondió.

“Saben todo ustedes… yo estaba con mi familia y mis amigos. No nos vimos. Yo quería vacaciones de todo, darme mi tiempo. Y ver qué onda que volvía…”, respondió Ian Lucas.