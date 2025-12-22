La publicación de Julieta Rossi, ex de Fernando Báez Sosa, luego de blanquear su nuevo noviazgo

Este sábado se llevó a cabo una nueva edición de Párense de manos en el estadio Huracán, donde famosos, influencers y streamers se enfrentaron en peleas. Los protagonistas de la jornada fueron Agustín Monzón, el nieto de Carlos Monzón, y Julieta Rossi, la exnovia de Fernando Báez Sosa.

El joven que participó en Survivor se enfrentó a Franco Bonavena, ambos nietos de leyendas del boxeo. Monzón perdió la pelea, saludó a su rival y tuvo un gesto que se volvió viral.

Agustín Monzón tomó el micrófono y aprovechó para tener un gesto inesperado. El actor sorprendió a Julieta Rossi, que estaba en el público, y le pidió que fuera su novia ante la multitud.

“Quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole de ser novios a Juli Rossi que me acompañó en este proceso. Te amo con todo mi corazón”, expresó con emoción Agustín Monzón.

La bailarina subió al escenario ante los aplausos del público y sellaron el momento con un beso mientras los espectadores celebraron el romántico gesto del actor.

Los jóvenes venían teniendo intercambios llamativos en redes sociales que daban indicio de un posible romance entre ellos. De esta forma, blanquearon su relación ante una multitud.

El posteo de Julieta Rossi

En su cuenta de Instagram, la joven subió una historia con Agustín en donde se los ve dándose un beso en una platea de la cancha de Huracán y escribió: “Qué orgullo y emoción tan grande. Gracias por dejarme acompañarte en esta y todas tus locuras pepere”.

La publicación con Agustín Monzón.

Quién es Julieta Rossi, la exnovia de Fernando Báez Sosa

Julieta Rossi es una bailarina de 23 años que fue novia de Fernando Báez Sosa. En sus redes sociales comparte videos de sus clases, coreografías y cursos que toma.

Julieta Rossi, la exnovia de Fernando Báez Sosa

Se especializa en reggaetón, urbano, heels y femme style. Es docente y coreógrafa. Fue novia de Fernando Báez Sosa en el momento en que fue asesinado por los rugbiers en Villa Gesell.

La sospecha de un romance entre ellos comenzó después de que fueron juntos a los Premios Ídolos. Además, de los comentarios que le dejaban Agustín Monzón a la bailarina en redes sociales.