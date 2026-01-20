La profesión desconocida de Nico Riera, lejos de la actuación: “Soy…”.

Mientras atraviesa un buen momento personal junto a Telma Fardin y genera ingresos en redes a través de la venta de fotos de sus pies, Nicolás Riera también sorprende con una faceta poco conocida. Alejado por un rato de los sets y los escenarios, el actor desarrolló una habilidad vinculada al mundo espiritual: estudió para ser astrólogo.

Julieta Ortega, Gloria Carrá, Diego Ramos y Nico Riera llegan a Carlos Paz con la obra "SEX" de José María Muscari (Gentileza Prensa)

Aunque no trascendió, y él tampoco lo precisó, si ya puso en práctica esos conocimientos ni si representan una fuente de dinero, lo cierto es que encontró un interés fuerte en un ámbito completamente distinto al artístico. Así, el joven que saltó a la fama de la mano de Cris Morena, cuando todos lo conocían como “Tacho”, suma un costado inesperado que despierta curiosidad.

De ídolo juvenil a explorar los misterios del zodíaco

“Soy astrólogo, desde hace ya muchos años. Estudiando bastante y leyendo. Está un poco banalizada, pero el que lo estudia encuentra un lenguaje muy interesante. Es como ponerle palabras a cosas que no sabrías cómo decirlas”, relató Nico Riera durante una entrevista con Guido Záffora, al explicar cómo se fue formando en esa disciplina y qué es lo que más le atrae de ese universo.

En ese marco y al aire de El Observador, profundizó: “Fue como un momento de muchos momentos. Porque salí de Casi Ángeles, fui para Dulce amor y de ahí, al Bailando. Era como una mezcolanza. Un montón de un montón. Y estaba medio perdido con mi carrera, con lo que quería, con mi actor”.

“Entonces, fue un viaje como para volver más para adentro, para conocerme, encontrarme, para ver qué quería, quién era. Y descubrí lo que es la astrología, que para mí es eso: un lenguaje. Le ponés palabras y comprendés cosas más energéticas que a veces es difícil encontrarlas con palabras”, cerró.

Vale recordar que, además de su trabajo como actor y su interés por la astrología, Nico Riera contó en distintas entrevistas que halló en la venta de fotos de sus pies una alternativa actual para generar ingresos. Porque sabe reinventarse. Y, fiel a su signo geminiano, difícilmente se limite a una sola faceta.