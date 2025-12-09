El emocionante anuncio de Nicolás Riera y Thelma Fardín: “Y ahora eso que construimos...”

La pareja de Thelma Fardín y Nicolás Riera se convirtió en una de las más queridas de la farándula. Con la gracia y la simpatía que los caracteriza, ambos van contando su historia y anécdotas en redes sociales, donde tienen miles de seguidores.

Nico y Thelma comparten su pasión por el surf.

Este martes, sorprendieron con un anuncio que significa un gran paso en la vida personal de ambos.

El anuncio de Thelma Fardín y Nicolás Riera

“Venimos construyendo una re linda entre nosotros y ahora eso que construimos lo vamos a plasmar en una casa en el mar. Les vamos a mostrar todo el proceso”, escribieron junto a un video en el que cuentan cómo surgió el proyecto.

En forma de scketch improvisado y mientras cocinaban un asado, se grabaron. Sin ningún preámbulos, Thelma lanzó: “Nos vamos hacer una casa en un mes”.

Otras imágenes de archivo los mostraban recorriendo en auto lugares en dónde establecer el proyecto. “No conseguimos terreno”, confesó la actriz. Riera optó por quitarle dramatismo al hecho: “No le digas a los constructores que no tenemos terreno”. Finalmente pudieron solucionarlo y, de hecho, la foto de portada del video los muestra firmando los papeles de compra del terreno.

Acerca de cómo surgió el proyecto, contaron: “En octubre nos pusimos a ver dónde íbamos a vivir en temporada en Mar del Plata. Y dijimos: ‘Nos gustaría tener una casita en Chapadmalal’. Entonces lo llamamos a Guille (arquitecto Guillermo Badano) y le pedimos ‘tenés un mes para hacer nuestra casa’. Y aceptó el desafío”.

La pareja apunta a tener su casa sustentable terminada para enero. Prometieron ir subiendo todo el proceso en sus redes sociales, para que la gente que es testigo de su hermoso vínculo también lo sea de su progreso.