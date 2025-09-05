La primera foto del embarazo de Juana Repetto: así luce su panza a las 12 semanas

Han pasado casi cinco meses desde que Juana Repetto anunció públicamente su separación de Sebastián Graviotto, pero la vida volvió a sorprenderla. La actriz atraviesa un momento muy especial, ya que espera un hijo junto a su expareja.

La noticia conmovió a sus seguidores y no tardó en acompañarse con una tierna postal: la primera imagen de su pancita en pleno crecimiento, reflejo de esta nueva etapa que comienza.

Así está la tierna panza de embarazo de Juana Repetto

La actriz compartió su felicidad en redes sociales y decidió mostrar por primera vez cómo avanza su embarazo. “Hola, bebé. Les dejo una fotito de cuando cumplimos 12 semanas. ¿Acaso el tercer embarazo se hizo notar rapidísimo?”, escribió en Instagram, junto a una imagen donde se la ve de perfil luciendo su pancita en crecimiento.

El posteo no tardó en generar una gran repercusión y en cuestión de horas reunió miles de “me gusta” junto con decenas de comentarios cargados de felicitaciones. Tanto sus seguidores como varios colegas del espectáculo celebraron la noticia con alegría y le enviaron sus mejores deseos en este nuevo capítulo de su vida.

Juana, hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, ya tiene experiencia en la maternidad: es mamá de Toribio y Belisario. Ahora volverá a agrandar la familia con la llegada de otro niño. En cuanto a Sebastián Graviotto, también es padre de Lupe, a quien tuvo en una relación anterior.

Así fue cómo quedó embarazada Juana Repetto de Sebastián Graviotto

En una extensa charla con LAM (América TV), Juana Repetto se expresó por primera vez luego de separarse de Sebastián Graviotto y de anunciar su tercer embarazo. La actriz describió el momento como inesperado y lleno de sorpresa: “Fue un niño que evidentemente tenía muchas ganas de llegar a este planeta, a este plano, fue extremadamente sorpresivo”.

Entre risas, Juana reflexionó sobre la improbabilidad del embarazo a su edad: “Estadísticamente era poco probable. Uno podría imaginar que a los 37 años no te sucede así. One shot”.

Se filtró que Sebastián Graviotto le habría sido infiel a Juana Repetto y el escándalo es total: “Le tiraba a todas...”.

Sobre la reacción de su ex pareja, la actriz comentó: “Ha querido venir y será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia en casa. Está todo muy bien”, destacando la prioridad de Sebastián Graviotto de acompañar a su familia y respetar el proceso de separación.

Con la sinceridad que la caracteriza, Juana aseguró que esta noticia está siendo recibida con cariño y que busca vivir el embarazo de la manera más natural posible. Aunque admitió que aún se encuentra en pleno proceso de asimilación, enfatizó que lo más importante es la alegría con la que toda la familia acoge esta nueva etapa.