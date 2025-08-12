La polémica reacción de Pampita cuando le preguntaron por el juicio de Julieta Prandi: “Prefiero no...”

Julieta Prandi vive horas decisivas para conocer el veredicto de la Justicia en el juicio por abuso sexual y violencia de género contra su exmarido y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi. La modelo atraviesa momentos de extrema exposición y angustia por revivir todo el calvario que vivió en su matrimonio. Pampita fue consultada por su colega y su actitud llamó la atención.

Julieta Prandi. Foto web.

Julieta espera la condena de la Justicia que se dará a conocer este miércoles. Mientras se refugia en sus familiares y amigos que estuvieron presentes en cada audiencia en el Tribunal N° 2 de Campana, donde algunos declararon en contra de Contardi.

El tema lleva cobertura mediática y gran exposición, por lo que las cámaras de Desayuno Americano le consultaron a Pampita su opinión sobre el doloroso momento que vive su colega.

La conductora de Los 8 Escalones mostró su característica sonrisa y evitó hablar del tema de la modelo y quien fue su enemiga en el pasado cuando ambas daban sus primeros pasos como modelo.

La postura de Pampita al hablar de la causa de Julieta Prandi en contra de su exmarido por violencia de género

“No opino. Es un tema que desconozco, no estoy al tanto y prefiero no meterme”, comentó contundente Pampita en la nota a Desayuno Americano.

A pesar de que el cronista insistió, la modelo remarcó su postura y expresó: “Prefiero no hacer comentarios porque no quiero aparecer en portales opinando de temas que no conozco. No es mío. No quiero decir nada de este tema”.

Luego, Pampita pidió perdón por no responder y comentó con una sonrisa: “Perdón, pero yo ya aprendí”.

Sin embargo, la conductora de Los 8 Escalones aseguró que se llevan “re bien” en la actualidad.

Tras volver al piso del programa de Pamela David, Luis Bremer criticó a la modelo por evadir el tema: “Pampita es hábil declarante. Pero no estuvo bien. No le pido que sea sorora, ni que sea una militante feminista, pero el Chino Leunis fue muy empático y cercano, sin conocer la causa. Yo a Pampita la noté fría”.