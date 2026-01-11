La picante reacción de Sabrina Rojas a una publicación contra Griselda Siciliani tras la infidelidad de Luciano Castro

El escándalo del verano, sin dudas, lo protagoniza Luciano Castro cuando salió a la luz que le fue infiel a su actual pareja Griselda Siciliani con una mujer de 28 años que conoció en un viaje de trabajo en Madrid. Sabrina Rojas, exesposa del actor, no dudó en tirar indirectas y hablar del tema que ahora la tiene de espectadora.

Cabe recordar, que la conductora tira palitos a su ex cada tanto. Además, de contar que en su momento fue ella la víctima de infidelidad, ya que Castro la engañaba con Griselda. Ahora, el caso fue al revés.

Griselda Siciliani habló sobre la infidelidad de Luciano Castro. Foto: web.

Según contó Fernanda Iglesias, el actor fue a hacer teatro a Madrid, salió a un bar y vio a una chica “despampanante de 28 años”. “Se la empezó a chamuyar. A la chica le parecía medio grande, pero le dio bola. Él le dijo que estaba solo trabajando en Madrid, la invitó a su obra de teatro, la invitó a su casa, y se la chapó en la calle. Quedaron en volver a verse, y se pasaron los teléfonos”, reveló en su momento la periodista desatando un escándalo.

Por su parte, Sabrina Rojas no dudó en dejar indirectas en redes sociales y sobre todo contra Griselda Siciliani, ya que ahora es ella quien fue engañada.

Sabrina Rojas. Foto: captura pantalla

El palito de Sabrina Rojas para Griselda Siciliani tras la infidelidad de Luciano Castro

La actriz y conductora dejó un sugerente ‘like’ en una publicación de una humorista que hace una parodia de los comentarios de Griselda Siciliani, al que llamó “mi prima en modo Siciliani” como la forma de “fingir demencia” que usó y perdonó a su pareja.

“Lo que pasó en realidad fue una pavada. ¿Viste cómo es él? Siempre fue así. Vos sabés, lo conozco desde la secundaria. Siempre hizo lo mismo, siempre hacía chistes. En la secundaria iba y le mandaba cartitas a las chicas, y yo me enojaba, pero después entendí que es algo de él, no es mío. Digo, ¿por qué voy a hacer problema de algo? Si no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo él. No, claro", dice la mujer que hace un humor con lo que pasa en el espectáculo.

“Es más, un día me acuerdo cuando estábamos saliendo del colegio y justo hizo un chiste, como que se tropezó y cayó como arriba de las tetas de una chica (ríe). Vos lo conocés. Eso es él. ¿Yo qué voy a hacer contra su esencia? No lo puedo cambiar. Yo lo elijo así“, expresa Micaela Zaikoski en su video humorístico.