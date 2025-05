La picante indirecta de Mica Vázquez tras el anuncio del embarazo de Fernando Gago y Verónica Laffitte: “La segunda...”.

Este jueves, Fernando Gago anunció públicamente que será padre por primera vez junto a su actual pareja, Verónica Laffitte. La noticia, que rápidamente se viralizó y ocupó un lugar destacado en los principales portales de espectáculos y deportes, generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

¿Infiel serial? El historial de Fernando Gago: de engañar a Mica Vázquez con Gisela Dulko y casarse con su amante, Verónica Laffitte

Sin embargo, una en particular llamó la atención: la de Mica Vázquez, expareja del exfutbolista, quien compartió una historia en su cuenta de Instagram que para muchos fue una clara —aunque sutil— respuesta al anuncio. Su publicación no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a circular como una posible indirecta, dejando entrever que la actriz habría reaccionado de forma muy sutil pero significativa a la noticia del embarazo de la pareja.

La actriz y conductora publicó en sus historias de Instagram una imagen en la que se ve un plato de sopa de tomate y otro con carne, zanahorias baby y masa de hojaldre, junto a la frase: “Con ustedes, la segunda clase de cocina. #Chef”. Aunque a simple vista parece una publicación inocente, muchos interpretaron que el momento elegido para compartirla podría tener un mensaje oculto en medio del revuelo por el anuncio de Fernando Gago.

La picante indirecta de Mica Vázquez para Fernando Gago.

La imagen, en apariencia inofensiva, no tardó en generar revuelo entre sus seguidores. Muchos recordaron su historia con el actual director técnico y comenzaron a especular sobre posibles mensajes ocultos detrás del posteo, interpretándolo como una reacción indirecta —pero calculada— al anuncio de Gago.

Así fue la historia de amor entre Mica Vázquez y Fernando Gago

Mica Vázquez y Fernando Gago compartieron una intensa relación amorosa que se extendió durante cuatro años, tiempo en el que vivieron juntos en Madrid. No obstante, la separación no fue amistosa. En 2022, durante su participación en el programa PH, Podemos Hablar, la actriz rememoró esa etapa y expresó sin filtros: “Yo estaba totalmente enamorada de él, pero me separé porque me cagó con media Argentina, medio Europa”, lanzó con ironía, dejando en evidencia el dolor provocado por la infidelidad.

“Estuvo un ratito con las dos antes de casarse”, agregó luego, en alusión a Gisela Dulko, la mujer con la que el exfutbolista contrajo matrimonio tiempo después.

Mica Vázquez y Fernando Gago.

Aunque con el correr de los años intentó suavizar sus declaraciones, Mica reconoció haber atravesado episodios de infidelidad y que habló del tema en espacios donde se sintió cómoda. En diálogo con Socios del espectáculo, aclaró: “Para mí, de verdad, prescribió mi historia con Fer. Pasaron muchos años. No le guardo rencor, lo quiero”, afirmó con madurez.

A pesar de eso, también manifestó su sorpresa ante el impacto que causaron sus palabras: “No es que hablé después de quince años, simplemente nunca había ido a un programa a contar esa historia”, explicó.