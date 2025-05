¡Embarazo confirmado! Fernando Gago y Verónica Laffitte están esperando su primer hijo juntos: “Lo venían buscando”

A pesar de la controversia que generó su romance cuando se hizo público, debido a que Fernando Gago todavía estaba casado en ese momento, la pareja logró superar los obstáculos y fortalecer su relación con el paso del tiempo. Verónica Laffitte, conocida por su carrera en el mundo del entretenimiento, y el exfutbolista y actual director técnico, han sabido mantener un vínculo sólido a pesar de las críticas y la exposición mediática.

Verónica Laffitte publicó una serie de fotos con Fernando Gago para desearle feliz cumpleaños (Instagram de Verónica Laffitte)

Con el tiempo, lograron construir una relación basada en la confianza y el apoyo mutuo, dejando atrás el escándalo inicial. Ahora, están atravesando una etapa de gran alegría y expectativa, ya que recibieron la noticia de que están esperando un hijo, un momento que los llena de felicidad y renueva sus proyectos juntos. Esta nueva etapa marca un antes y un después en la vida de ambos, que se preparan para recibir a su primer hijo como pareja y vivir un futuro lleno de nuevas ilusiones.

La noticia fue revelada en la última edición de Intrusos, donde Marcela Tauro lanzó un enigmático que terminó confirmando la llegada del bebé. La primicia sorprendió a los seguidores del actual director técnico.

Así se reveló que Fernando Gago y Verónica Laffitte tendrían un bebé

Marcela Tauro se refirió al proceso que habría atravesado la pareja para convertirse en padres: “Ellos estuvieron viviendo en otro lado y hacían el intento. No sé si lo buscaron naturalmente o necesitaron una ayuda”, comentó la panelista, dejando entrever que podrían haber recurrido a algún tratamiento.

Frente a esto, Karina Iavícoli quiso saber cómo podría reaccionar Gisela Dulko, exesposa de Gago, al enterarse de la noticia: “¿Vos creés que se pondría contenta?”, preguntó. Tauro no dudó en responder: “Yo creo que sí porque por ahí dice ‘por fin me lo quité de encima’, no sabemos”.

Además, Marcela compartió detalles sobre el presente sentimental de Dulko: “Ella estuvo en una relación y ahora creo que está sola”, sostuvo. Mientras que Paula Varela agregó sobre cómo enfrentó la exposición mediática: “Ella quedó mal y ni siquiera quiso dar notas”, en referencia al escándalo que involucró al exfutbolista y padre de sus tres hijos.