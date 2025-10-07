La perturbadora experiencia que vivió Thiago Medina mientras estaba en terapia intensiva: “Muchas cosas malas”

Tras la evolución favorable de Thiago Medina, su expareja Daniela Celis concedió una nota para Cortá por Lozano, programa que conduce Vero Lozano. Durante la emisión pertinente del formato en cuestión, se reveló la perturbadora experiencia que vivió el joven de 22 años mientras estaba en terapia intensiva.

Lejos de exponer demasiado la privacidad del exparticipante de Gran Hermano, la modelo develó la información sin dar demasiados detalles al respecto, pero con lo poco que dijo, generó mucha intriga en aquellos que siguen de cerca la internación del joven.

Tras su separación de Daniela Celis, Thiago Medina respondió preguntas sin filtro y sorprendió con su confesión más íntima: “20 centímetros”.

Como es de suponer, durante la charla con Verónica Lozano se abordaron muchos temas, pero en un momento dado el equipo de Cortá por Lozano le consultó a Daniela si Thiago recordaba o había sentido algo mientras estaba en terapia intensiva.

Lejos de omitir aquella interrogante, Daniela contó: “Mientras estuvo en coma, Thiago soñó mucho. Muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Y no las quiere contar”.

De esa manera, la influencer destacó que, en efecto, Thiago Medina habría sufrido una perturbadora experiencia cuando estaba en coma y, por el momento, no querría exponerla ante el público.

La insólita propuesta que le hizo Thiago Medina a Daniela Celis luego de salir de terapia intensiva

Vero Lozano también le consultó a Daniela Celis si durante las veces que ha visto a Thiago, él ha dicho para retomar la relación amorosa que tenían.

En ese contexto, Daniela respondió: “Sí, me tiró onda”. Segundos más tarde, la influencer aclaró: “No sé si es por el efecto de la medicación o lo dice en serio”.

A pesar de las insinuaciones de Thiago, Daniela expresó: “Yo estoy esperando que vuelva a casa para ver como continúa todo, pero me dijo que quiere estar en casa la rehabilitación, que quiere volver, estar con las nenas. Ahora estamos preparando la habitación”.

Luego, sobre el lugar que habitará Thiago tras recibir el alta, Daniela Celis dijo: “Como él se sienta cómodo, lo que él quiera. No quiero que sienta la necesidad y la obligación de venir a casa por las bebas”.

Segundos más tarde, la exparticipante de Gran Hermano enfatizó: “Es mi familia, no deja de ser el papá de mis hijas. Yo quiero que tenga la mejor comodidad. Yo voy a estar tranquila si está en casa”.

Por último, pero no menos importante, la expareja de Thiago Medina contó: “Yo cuando fui le dije: ‘Mi prioridad en este momento son vos y mis hijas’. Y puso una sonrisa y me dijo, ‘gracias por no dejarme solo’”.