La firme decisión que tomó Daniela Celis tras la milagrosa recuperación de Thiago Medina: “En representación de los dos”

Luego de que la recuperación de Thiago Medina avanzara a pasos agigantados, Daniela Celis tomó una decisión y la dio a conocer durante las últimas horas. La influencer no solo decidió recuperar su vida laboral, sino que, además, su vida social, aquella que abandonó el día en el que su expareja sufrió el accidente automovilístico que lo dejó gravemente herido.

Para evidenciar tales acciones, Daniela Celis asistió a la función de prensa de Patito Feo, misma que encabeza su mejor amiga Julieta Poggio y, el hecho, lo visibilizó por su cuenta oficial de Instagram.

Juli Poggio como figura estrella de Patito Feo.

La primera salida de Daniela Celis tras la internación de Thiago Medina

En una íntima charla con Pronto, Daniela Celis contó que decidió apoyar públicamente a su amiga ahora que la salud de Thiago evoluciona favorablemente.

“Vine hacerle el aguante a Juli porque ellas nos lo hizo a nosotros. Vine en representación de los dos”, dijo Daniela. Luego, la exparticipante de Gran Germano, se refirió a Medina: “Él me dijo que viniera, sabe que Juli nos bancó mucho. Somos familia”.

Aunado a ello, Daniela contó detalles sobre la recuperación de Thiago: “Está bien y se recupera de a poco. Está hablando con las nenas por videollamada. Está parándose, está caminando. Es todo un proceso”.

Por último, pero no menos importante, la influencer se refirió a la posibilidad de retomar la relación sentimental que tenía con Thiago Medina mucho antes del accidente: “Está la posibilidad. Creo que esto nos unió más. Hay experiencias, enseñanzas de vida. Todo lo que no mata, fortalece”.

Así, la también modelo retomó las riendas de su vida, decidió apoyar públicamente a sus seres queridos y sostiene la posibilidad de que Thiago pueda volver a su casa pronto, misma en la que lo espera no solo ella, sino también las dos hijas que ambos tienen en común.

Cabe aclarar que, durante la más reciente emisión de Cortá por Lozano, Daniela contó que, tras salir de terapia intensiva, Thiago le pidió volver. Sin embargo, la conversación pendiente entre ambos planea abordarla cuando el joven de 22 años esté con el alta firmada.