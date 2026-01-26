La separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis sigue sumando capítulos. La modelo y el exfutbolista terminaron su matrimonio tras casi dos décadas juntos y con tres hijos en común. En los últimos días estalló el escándalo, ya que se supo que la famosa está enojada por la presentación que hizo el exdeportista de su nueva novia en Punta del Este.

Según contaron, la modelo se enojó por cómo se dio la situación con sus hijos cuando estaban de vacaciones con su padre. Sumado a esto, el peligroso momento que vivieron cuando se metieron al mar y tuvieron que ser rescatados de urgencia.

Familia de Evangelina Anderson y Martin Demichelis. / Instagram

La novia de Martín Demichelis contó cómo fue el encuentro con los hijos de Evangelina Anderson

Micaela Benítez habló en Infama sobre la situación que se dio entre su pareja y sus hijos, y apuntó contra las críticas de Evangelina.

“Quiero aclarar algunas cosas porque la situación que se está diciendo me tiene realmente muy mal”, comenzó su descargo en un mensaje que le mandó al periodista Oliver Quiroz.

Micaela Benitez, la nueva pareja de Martín Demichelis. (Foto: Instagram)

“No hubo superposición de relaciones. Antes de comenzar mi vínculo con Martín, mi relación anterior ya estaba terminada. No voy a dar fechas ni entrar en detalles porque es algo íntimo”, comentó en referencia a su relación anterior a salir con el exfutbolista.

En cuanto al encuentro que tuvo con los hijos de Evangelina Anderson y Demichelis, la joven contó cómo se dio la situación: “Nunca hubo una presentación formal ni intención de hacerlo. Como le puede pasar a cualquier persona que viaja o comparte momentos con su pareja, se dieron situaciones naturales”.

“Jamás creímos que fuera el momento correcto para algo así, ni fue buscado ni planeado. Los motivos son personales y no pienso exponerlos”, cerró contundente Micaela dando por finalizado el tema.

Cabe recordar que se filtró a la prensa que Evangelina no estaba contenta con la presentación de la novia de su ex a sus hijos.