El tatuaje de Evangelina Anderson que simboliza su historia con Martín Demichelis

A más de un año de su ruptura con Martín Demichelis y en medio de rumores que hablan de un posible distanciamiento con Ian Lucas, Evangelina Anderson volvió a mirar hacia atrás y puso el acento en un momento determinante de su historia personal y familiar.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Foto: captura pantalla

Alejada de la actualidad sentimental, la modelo y profesora evocó una de las decisiones más importantes que tomó junto a su exesposo: mudarse al exterior para respaldar su carrera en Europa, una elección que marcó su vida y que quedó plasmada para siempre en su piel con un tatuaje de profundo valor simbólico.

El simbólico tatuaje que se hizo Evangelina Anderson

Durante una charla en Juego Chino, el ciclo conducido por el Pelado López, Evangelina Anderson volvió sobre ese punto de inflexión que la impulsó a instalarse en Alemania. Allí recordó el contexto en el que tomó la determinación de acompañar a Martín Demichelis y priorizar la vida familiar por sobre su carrera. “Aposté a mi familia, por eso me fui de Argentina y dejé todo”, afirmó al describir el dilema que enfrentó entre su proyección profesional y el proyecto en común que tenían.

Tal como explicó, atravesaba un muy buen presente laboral en el país cuando surgió la posibilidad de emigrar. “En ese momento no sabía qué hacer porque me habían ofrecido un trabajo muy importante en televisión, pero tenía también el irme a vivir a Alemania”, relató, y dejó en evidencia que la elección implicó resignar una oportunidad concreta de crecimiento personal para apostar a un objetivo compartido.

En medio de las dudas, Evangelina recurrió a su círculo íntimo en busca de una guía y fue allí donde apareció una frase que la marcaría para siempre.

“Le pregunté a mi mamá: ‘¿Qué hago?’ y me dijo ‘tenés que seguir tu corazón’”, contó antes de explicar cómo esas palabras adquirieron un valor permanente en su vida. “Me tatué ‘Follow your heart’”, reveló sobre uno de los tatuajes más reconocidos y comentados que suele mostrar en sus redes sociales.

Con el paso de los años, Anderson volvió a mirar esa decisión desde una perspectiva atravesada por el agradecimiento y el balance personal. “Gracias a eso tengo tres hermosos hijos”, expresó al repasar las consecuencias de aquella elección familiar que la llevó a residir en Europa entre 2019 y 2023. Sin lugar para el arrepentimiento, concluyó su testimonio con una frase contundente sobre el camino recorrido: “Fue una buena apuesta”.

De este modo, el tatuaje que luce Evangelina Anderson trasciende lo estético y lo motivacional: representa una decisión crucial que dejó una huella profunda en su historia junto a Martín Demichelis y que definió una etapa central de su vida en los últimos años.