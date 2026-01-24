El supuesto nuevo romance de Evangelina Anderson que preocupó a todos: “Es un tóxico y...”

Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena a partir de rumores que la relacionan sentimentalmente con un famoso cantante de cumbia, luego de su reciente separación de Ian Lucas. La modelo, que ganó popularidad por su participación en MasterChef Celebrity y por su comentada relación con el joven influencer, estaría atravesando una nueva etapa en el plano sentimental.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

De acuerdo a lo que se comentó en el programa LAM, el sábado pasado habría sido vista en un festival llamado C-Baila, donde se presentaba el artista mencionado. Según relataron, Anderson se habría movido con total discreción, ubicada detrás del escenario, con gorra y bajo perfil, tras haber sido invitada por él.

Quién es el presunto nuevo novio de Evangelina Anderson

El nombre del músico comenzó a tomar fuerza luego de que Carolina Molinari lo mencionara al aire: se trata de Maxi Kilates, un cantante de música tropical que en el pasado mantuvo una relación con otra figura del ambiente mediático.

Para aportar más contexto sobre quién es el artista en cuestión, el panelista Pepe Ochoa repasó aspectos de la relación previa de Maxi con Lucila “La Tora” Villar: “Ella se separó de él porque él le metió los cuernos con cuanta mujer pudo y, además, había situaciones donde él le gritaba mucho. Ella, durante el último tiempo de la relación, lloró mucho”.

La Tora Villar y Maxi Kilates.

La panelista Julieta Argenta sumó una mirada diferente sobre la figura del cantante al compartir la opinión de una amiga cercana que también lo conoció y fue tajante al describirlo: “Es un impresentable, es un tóxico, rozando lo psicópata. Tuvo tres relaciones con tres hijos y se portó muy desprolijo con las madres”.

Por el momento, ni Evangelina Anderson ni Maxi Kilates realizaron declaraciones públicas sobre el presunto vínculo, por lo que las versiones continúan en el terreno de los rumores y siguen alimentando tanto a los programas de espectáculos como a las redes sociales.

En paralelo a estas especulaciones sentimentales, la ex pareja de Martín Demichelis atraviesa una etapa personal relevante: recientemente fue sometida a una intervención quirúrgica en las cuerdas vocales. Se trató de un procedimiento programado que, según contó ella misma en redes, la obligará a permanecer varios días sin poder hablar.