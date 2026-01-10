¿No va más? El inesperado motivo de la separación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson que sorprendió a todos

Evangelina Anderson atraviesa un momento intenso en el plano personal y, en esta oportunidad, el foco estuvo puesto en su vida sentimental. De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, la modelo habría decidido dar por terminado su vínculo con Ian Lucas, una relación reciente que se inició hace pocos meses y que, todo indica, llegó a su fin.

La cercanía entre Evangelina y el influencer se dio en el marco de las grabaciones de MasterChef. En ese contexto, entre desafíos culinarios, cámaras y extensas jornadas laborales, comenzó a gestarse un vínculo que no tardó en despertar comentarios. Para la rubia significó un nuevo comienzo, luego del duro impacto que le dejó su conflictiva separación de Martín Demichelis, y una nueva apuesta al amor junto al joven youtuber.

Ian Lucas y Evangelina Anderson. Foto: web.

Todo hacía pensar que la modelo había hallado en Ian un apoyo fundamental, alguien con quien transitar un período de transformaciones y recomposición personal. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese vínculo comenzó a evidenciar fisuras. Los cruces en declaraciones, aunque sin una confirmación pública de la relación, se volvieron cada vez más evidentes.

Pero en las últimas horas todo habría llegado a su punto final. Guido Záffora sorprendió al revelar la presunta ruptura en su programa de El Observador, a partir de un enigmático. “Separados, en crisis, confirmado desde MasterChef Celebrity, separados Ian Lucas y Evangelina Anderson”, aseguró el periodista.

El motivo de la ruptura de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Pero la información no terminó allí. Záffora también profundizó en los posibles motivos que habrían desencadenado la ruptura de Evangelina. Todo indica que la exposición pública habría sido un factor determinante. “Se cortó la onda entre ellos. Ian no es mediático y Eva sí, ahí estuvo el cortocircuito. Hay que buscar en las declaraciones de ella que no le gustaron a él”, sostuvo.

Vale recordar que Anderson atraviesa desde hace meses un contexto personal delicado. No solo por la separación de Martín Demichelis, que aún deja huellas, sino también por la constante exposición de sus hijos y el costado mediático de su vida, un terreno al que, según trascendió, Ian no estaría habituado.

Evangelina Anderson. Foto: captura pantalla.

Por el momento, ninguno de los dos salió a confirmar ni a desmentir la versión de la ruptura. Mientras Evangelina opta por el silencio y se muestra enfocada en sus hijos, el influencer tampoco se pronunció en redes sociales. Todo indica que, tarde o temprano, alguno de los dos romperá el silencio. ¿Será un punto final definitivo?