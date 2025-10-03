La llamativa reacción de Gabriela Sabatini al anuncio del embarazo de Oriana y Dybala que reabrió la interna familiar

Oriana Sabatini y Paulo Dybala sorprendieron a todos al anunciar la esperada y feliz noticia de que serán padres por primera vez. La famosa pareja reveló que esperan una nena con un tierno video y las felicitaciones no tardaron en llegar. Sin embargo, la confirmación del embarazo también trajo polémicas, especialmente, en la interna familiar de la futura mamá.

Tras el anuncio, Oriana Sabatini brindó una entrevista a LAM y charló de todo. La actriz y cantante contó cómo vive este momento tan especial en su vida, entre la ansiedad linda de la cuenta regresiva y las reacciones de su círculo íntimo ante esta gran noticia.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini: entre ilusión y desafíos

Acerca de la reacción de Catherine Fulop y Ova Sabatini, reveló que su mamá se lo tomó con más tranquilidad de la que imaginaba, mientras que su papá fue el que más la sorprendió con su reacción.

En su salida al aire en el programa de Ángel De Brito, Oriana comentó que le dio la noticia a sus padres en persona durante uno de sus viajes a la Argentina. “Traje la carpeta con las imágenes de la primera ecografía”, recordó y como dato curioso comentó que tiene fecha de parto para el 11 de marzo: el día del cumpleaños de su mamá, Catherine Fulop.

Oriana Sabatini. Foto: captura pantalla

“Mi padre es como que su vida terminó y empezó una etapa que solo tiene una función que es ser abuelo”, señaló entre risas al contar la reacción de Ova Sabatini.

Por otra parte, Oriana también fue consultada acerca de su tía Gabriela Sabatini, quien en el último tiempo se ha alejado de su familia y hasta estuvo ausente en su casamiento con el futbolista cordobés.

Oriana Sabatini reveló cuál fue la reacción de su tía Gaby tras el anuncio de su embarazo

Ante la consulta por su vínculo con Gabriela Sabatini, la cantante fue bastante directa aunque cautelosa con sus palabras. “No hablé con mi tía. No sé si no debe saber nada, me imagino que lo sabe”, expresó sin vueltas. Luego, dejó un deseo en voz alta: “Me gustaría que me llame, pero no por esto, me gustaría que me llame”, confesó dejando entrever cuál es el vínculo con la extenista.

Esta confesión de la futura mamá encendió las alarmas y reavivó la interna familiar de los Sabatini. Por su parte, Oriana se ve enfocada en disfrutar de este momento, a la espera de su primera hija y con planes a futuro como familia.