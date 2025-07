La letal foto que usó Wanda Nara para burlarse del fanatismo de Mauro Icardi por Johnny Depp

La guerra mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi no tiene fin. Los protagonistas del WandaGate aprovechan cada ocasión que tienen para dejarse indirectas en las redes sociales sobre el conflicto que tienen por la custodia de sus hijas y su divorcio. Además de la relación del futbolista con la China Suárez, quien fue la tercera en discordia en el matrimonio en 2021.

Wanda Nara vive días de enojo hacia su ex después de que el futbolista mostró la nueva adquisición que tiene en su trabajo con detalles inesperados hacia su actual pareja y sus hijos. La China es madre de Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña.

Icardi publicó sus nuevos botines que tienen los nombres de sus dos hijas con la mediática: Francesca e Isabella, las iniciales de los hijos de Wanda con Maxi López, el nombre de la China, y las iniciales de los hijos de la actriz.

Las iniciales de los hijos de la China, en los botines de Mauro.

La aparición de los nombres de los hijos de la China causó la furia de Wanda que no dudó en dejar un mensaje en X contra su ex. “Que te tengan que obligar apagar la obra social de tus propios hijos, de manera urgente y alimentos.Es lo más bajo que un ‘millonario’ puede hacer.Qué letritas ni letritas.Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos, yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple“, escribió con enojo la mediática.

El tweet de Wanda.

El mensaje de Wanda Nara para reírse de Mauro Icardi por Johnny Depp

Pero no todo quedó ahí, sino que en su círculo más privado se burló de su ex. Wanda utilizó su canal de difusión de WhatsApp donde tiene miles de fans y no solo mando stickers del futbolista con caras y gestos polémicos como la hamburguesa, sino que se rio de algo más.

La mediática subió una caricatura de su ex con las manos rezando a un cuadro de Johnny Depp. De esta forma, Wanda se burló del fanatismo de Icardi por el actor de Hollywood.

El mensaje de Wanda Nara para reírse de Mauro Icardi por Johnny Depp

Cabe recordar, que el futbolista constantemente comparte fotos de Depp haciendo referencia al juicio que llevó contra su expareja Amber Heard, en el cual ganó por ser víctima de violencia de la actriz de Hollywood.

El posteo de Wanda en el canal de la red de mensajería fue en el contexto del Día del Amigo.