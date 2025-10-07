La irreversible y lamentable decisión que tomó El Trece con el programa que conduce Pampita: “En algún momento volverá”

Luego de las incontables especulaciones que se habían hecho al respecto, Adrián Suar confirmó la mala noticia que circuló en las redes sociales. El tema en cuestión se relaciona con Pampita, quien actualmente conduce Los 8 Escalones por la pantalla del Canal 13.

Ahora bien, después de que Pampita lo desmintiera y, durante un íntimo móvil con LAM, Adrián confirmó que Los 8 Escalones dejarán de transmitirse en El Trece. Puntualmente, el director de contenidos del canal expresó: “Ahora se levanta, pero va a volver. Con muchos programas ha pasado que se levantan y luego vuelven”.

Pampita en "Los 8 escalones". (Foto: captura de pantalla)

Después, Suar se refirió a Pampita al frente de la conducción de un formato: “Son momentos de la tele. En algún momento Pampita volverá a la pantalla como volverán Los 8 Escalones”. También, al empresario le preguntaron sobre el mejor conductor de la televisión en la actualidad y, rápidamente, mencionó a Guido Kaczka: “Es muy bueno. Y Ángel De Brito está muy bien también. Está mejor en esta pantalla que en la pantalla de El Trece”.

Con tales declaraciones, se confirma que, durante las próximas semanas, Pampita se quedará sin pantalla y la grilla del Canal 13 será renovada de cara al 2026.

Cabe mencionar Carolina Ardohain asumió la conducción de Los 8 Escalones del Millón el 5 de agosto del año en curso, en suplencia de Guido Kaczka, quien había liderado el programa por más de 4 años y dejó el formato para encabezar otro gran proyecto audiovisual.

Pampita y la China Suárez habrían roto el vínculo que tenían

De acuerdo a la información que difundió Vicky Braier, la China dejó de seguir a la modelo en Instagram, una acción que se puede constatar si se busca entre las personas a las que sigue actualmente.

Después, Vicky quiso verificar que Pampita implementó el mismo accionar que Suárez, pero lo cierto es que no. Ana Carolina Ardohain aún sigue a la actriz, y al mismo tiempo, tiene entre sus contactos a Mauro Icardi y Wanda Nara.

La China Suárez dejó de seguir a Pampita en Instagram.

Tras viralizarse el hecho por medio de las redes sociales, muchos supusieron que Pampita reaccionaría al respecto, pero lo cierto es que las protagonistas de la historia todavía no hablaron de forma puntual sobre lo ocurrido.