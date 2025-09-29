La insólita confesión de Jimena Cyrulnik al recordar cuando se rapó la cabeza y se alejó de los medios: “Enloquecí”

A principios de los 2000, Jimena Cyrulnik estaba en la cima de su carrera. Sin embargo, tras años de trabajo en exitosos programas de televisión, decidió dejar todo y se alejó de los medios. Casi dos décadas después, se animó a contar qué fue lo que la llevó a tomar esa extraña decisión.

Tras un fugaz paso por el Patinando por un Sueño en el 2008, Jimena Cyrunlik estaba en un gran momento a nivel laboral pero decidió tomar un giro inesperado y hacer un rotundo cambio de vida. Recientemente, la actriz y conductora estuvo como invitada en el programa Almorzando con Juana, y reveló el motivo que la llevó a alejarse de los medios.

La modelo cautivó a sus fans

Qué le pasó a Jimena Cyrulnik

Ante la pregutna de la conductora, Jimena Cyrulnik fue contundente con su respuesta: “Enloquecí. Era todo mío, todo tema mío, de crianza, de la infancia que venía arrastrando”. Luego, hondó en los detalles del drástico cambio que hizo a nivel personal.

“Venía con cosas sin resolver de chica, y la vorágine de laburo, no paraba, y de repente empecé a en encontrarme haciendo cosas que no me gustaban, o como siendo mi peor enemiga”, sostuvo.

Jimena Cyrulnik\u002E

En aquel entonces Jimena fue la primera en abandonar el Patinando por un Sueño por decisión propia. En conversación con Valeria Archimó, Jimena Cyrulnik reconoció que debía haber parado de trabajar y cuidar su salud. “Yo no lo hice y cuando lo hice medio que exploté”, confesó y recordó: “Dije basta. Me afeité la cabeza y dejé de trabajar. Fue un camino que empecé ahí”.

Luego, señaló que fue ahí cuando comenzó un camino espiritual, combinado con terapia. “Hasta ese momento, no me preguntaba qué me pasaba y quería entender. Cuando empecé a hacerlo, empezó este camino maravilloso de autoconocimiento, que te hace la vida mucho más linda”, relató Jimena Cyrulnik.