La inesperada respuesta de Fede Bal cuando le preguntaron por sus infidelidades: “Algo en mí...”

Federico Bal es un actor, conductor y productor argentino que es hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal. A lo largo de los años, el famoso se volvió noticia por sus escandalosos romances o las acusaciones de infidelidad de parte de sus exparejas. El famoso estuvo en el programa de Mirtha Legrand y habló de sus polémicas relaciones.

Federico Bal

Fue la conductora quien indagó en el tema e incómodo al hijo de Carmen Barbieri por las noticias frecuentes sobre su vida amorosa. En ese sentido, le consultó sobre la razón por la que cambia de pareja o las engaña.

La respuesta de Fede Bal sobre sus infidelidades

“Cambiás mucho de novia… ¿Cuántas novias tuviste? ¿Nunca te casaste?”, le consultó sin rodeos Mirtha y le reprochó los dolores de cabeza que le dio a su madre con sus relaciones.

Fede Bal le respondió con sinceridad: “¿En mi vida? Oficiales, unas siete. No, nunca me casé, no. Hay algo que está pasando, Mirtha, que me gustaría explicártelo. Estoy cumpliendo años, tengo 36 este día, hoy sábado, y me parece que hay una nueva relación donde la gente se está vinculando de otra manera. Yo mentí mucho, mucho, Mirtha”.

“Es un mentiroso oficial”, lanzó la conductora. En ese momento, Federico Bal explicó que no se trata de relaciones abiertas, sino que las engaña: “Yo mentí mucho, no me siento nada orgulloso. Estoy cambiando, estoy con muchos años de terapia”.

“Vos te enamorás y después las dejás, ¿te desenamorás? ¿Cómo es la cosa?”, quiso saber Mirtha Legrand.

“No, yo tengo un ascenso muy rápido en el amor y después la bajada es casi igual. Tengo unos seis meses increíbles donde siento que es el amor de mi vida y donde siento que puedo hacer una familia, puedo tener hijos, construir y tener perros que corran. Y después, cuando me sucede todo eso y de golpe empezamos a vivir, siento que hay algo que en mí se apaga, que no puedo sostener. Siento que se me va el amor. Armar una familia el día de mañana, no sé si lo deseo, pero veo que algún día va a llegar”, explicó el famoso.

“¿Pero la falla está en vos o en la persona que está a tu lado?. ¿Te desenamorás?”, preguntó la conductora. Ante esto, Fede Bal comentó sincero: “En mí Mirtha, pero claro que sí. Siento que cada mujer propone algo distinto y por lo menos quiero investigarlo (...)“.

Al ser consultado sobre qué hacía cuando sentía que se aburría, el actor y conductor contó: “Bueno, muchos años de mi vida hacía cualquier cosa, Mirtha. Les mentía. No me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida. Por eso ahora mismo estoy en un gran momento porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad. No es que no me comprometa. Yo estoy para pasarla muy bien con vos, con esta persona X, a realmente serle sincero. Y no hay muchas mujeres que se banquen una sinceridad clara. Cuando pasa eso, Mirtha, mucha gente accede. Hay un nuevo vínculo que es: yo no te voy a preguntar qué hacés mañana. Yo me quedo con esta noche hermosa que podemos vivir, porque a mí me gusta. Yo soy servicio, Mirtha. Yo quiero que la pases bien”.

Fede Bal y MIrtha Legrand protagonizaron un ida y vuelta bastante caliente en la emisión del sábado de "La Noche de Mirtha". (Capturas)

Sobre si sueña con casarse y tener hijos alguna vez, Fede Bal respondió con sinceridad: “Creo que quiero casarme en algún momento de la vida, cuando encuentre una persona acorde a mis necesidades y demandas. Soy un tipo difícil para el amor, muy servicial. Soy muy romántico todo el tiempo. Me enamoro, tal vez, muchas veces por día”.

“Tu mamá se muere por ser abuela”, le comentó Mirtha, y el famoso agregó: “Me gustaría ser padre. Me gustaría tener un gordito pecoso que lo traiga por ahí, que corra por ahí. Mi mamá quiere todo. No se le puede dar todo a esa mujer. Le doy lo que puedo, que es bastante mi atención y mi espacio”.