La indignación de Barby Franco tras mostrar lo que gastó en un supermercado: “No me alcanzó la plata”

Barby Franco está todo el tiempo conectada en Instagram, espacio donde aprovecha para contar a sus millones de seguidores todo lo que realiza en el día a día, en especial sus momentos como madre de Sarah.

Barby Franco festejó su cumpleaños Foto: instagram/barbaritafranco21

La modelo es considerada una influencer, es por eso que sube contenido todo el tiempo. Desde los looks que usa, los momentos con su familia, viajes y trabajos, de esta manera se mantiene más cerca de sus fanáticos.

Es común ver en sus historias, los detalles de los quehaceres de Barby, las imágenes de la pequeña Sarah enternecen la red social de la camarita y sus seguidores siempre están dispuestos a dejarles mensajes de cariño tanto a la modelo como a su hija.

Barby Franco cautiva a sus fans abriendo su blaizer Foto: Instagram

La indignación de Barby

No solo recurre a su perfil para contar los momentos felices, sino que en esta ocasión mostró su enojo porque fue al supermercado a hacer las compras y no le alcanzó la plata.

Mediante varias fotos detalló los productos que llevaba como elementos de cocina, alimentos, agua mineral, productos de limpieza, entre otros. El ticket del total de la compra fue de 120 mil pesos, por lo que la modelo, expresó: “No, no, no. Anonadada con el total de la cuenta. Literal compré todo eso más un par de salchichas, unos panes para panchos... No, me quiero matar. Literal. No me alcanzó la plata, de hecho”.

Cuántos hijos tiene Barby Franco

La modelo es madre de Sarah, la pequeña de cinco meses que tuvo junto al abogado Fernando Burlando. La pareja disfruta de esta nueva etapa como padres luego de una larga lucha de tratamientos y pérdidas de embarazo.