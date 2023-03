Barby Franco lo usa en su cicatriz de la cesárea: qué son las inyecciones de plasma rico en plaquetas y para qué sirven.

Barby Franco recibió la llegada de Sarah hace tan solo tres meses. Una fecha que marcó la vida de la influencer, quien buscó durante mucho tiempo la llegada de un bebé junto al abogado, Fernando Burlando. Desde entonces, Franco ha mostrado el día a día de su vida como mamá, además de los cambios que ha vivido su cuerpo durante y después del embarazo.

A través de sus historias de Instagram, Barby reveló el retoque estético que se está realizando en diferentes zonas de su cuerpo, especialmente en la parte donde tiene la cicatriz que le quedó después de la cesárea.

Barby Franco Foto: Google

“Sacamos un poquito de sangre, en un ratito lo van a centrifugar”, explicó Franco sobre el procedimiento que se estaba realizando. El tratamiento es bastante conocido, se trata de inyecciones de plasma rico en plaquetas.

Qué es el plasma rico en plaquetas y para qué sirve

El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) es un material biológico autólogo, es decir, que se obtiene de la misma sangre del paciente. Esta muestra de sangre se centrifuga para separar los distintos componentes como los glóbulos blancos, rojos, las plaquetas y el plasma.

El antes y después del embarazo de Barby Franco.

Una porción del centrifugado contiene plasma rico en plaquetas, que son las células que participan en la coagulación. Este es el material que se utiliza para estimular la regeneración de los tejidos, en este caso, la parte donde está la cicatriz de la cesárea.

Barby Franco Foto: Instagram

Un dato clave es que este tipo de procedimiento es que no requiere de hospitalización ni anestesia y el tiempo estimado por sesión no suele superar los 30 minutos. Además, los resultados no son permanentes y puede ser usado en diferentes partes del cuerpo, como el rostro.

Eso sí, como cualquier retoque estético, este debe ser realizado de la mano de especialistas para evitar cualquier problema o mal procedimiento. Para tener un riesgo mínimo de enfermedades, lo importante es que la sangre sea del mismo paciente.