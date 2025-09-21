La impactante confesión de Matías Alé sobre cómo gastó su fortuna en el inicio de su carrera: “Tiraba la guita”

Matías Alé es un actor argentino con una larga trayectoria en el teatro, cine y televisión. El famoso volvió a los medios de comunicación tras su problema de salud que lo mantuvo muchos años alejados de la exposición. Ahora disfruta de su relación con Martina Vignolo y de sus trabajos.

Cabe recordar que Matías sufrió un brote psicótico con delirio místico en 2015 por el que fue internado y debió seguir tratamientos de medicamentos y profesionales. El actor volvió a apostar al amor y espera con ansias su casamiento con Martina a fines de octubre de este año.

En una entrevista que brindó a Dosis Semanal, Matías recordó el dinero de ese tiempo y cómo fue que gastó toda la plata.

Matías Alé contó cómo gastó su fortuna

“Tuviste mucho dinero”, le dijo el conductor del programa. “Mucha, mucha. En ese momento estaba de moda la presencia, las conducciones, todo. Estuve veinte años en la cresta de la ola y siempre era hacer teatro y después del teatro grabar y después una publicidad y después tres bolitos. Mi vieja en ese momento laburaba conmigo, yo llegaba a mi casa y traía una bolsa y decía: ‘Mamá, toma, ayudame a ordenar’. Tiraba y seguía laburando”, contó Matías Alé sobre su momento de mayor fama.

En ese entonces, el periodista le preguntó en que había gastado su dinero de años. El actor hizo memoria y contó: “Tiraba la guita. Compraba autos, invertía, compraba departamentos. Después, no es que fui desordenado, pero cuando te llega todo tan de golpe y no tenés personas, tal vez, un padre, una persona que te oriente...”.

“Yo estaba solo y tus amigos están en la tuya, está cada uno haciendo su vida. Si yo hubiera tenido un tipo que me diga: ‘Mmm, ¿Para qué te comprás el Porsche? Está bien, date el gustito, después lo vendemos’. Si alguien me hubiera ordenado, hoy tendría cuatro o cinco departamentitos, quien te dice, en Miami, o acá, donde sea. Pero no importa, no está mal", reflexionó Matías Alé sobre cómo gastó su fortuna.

“Y después cuando me enfermé también perdí mucho. Fueron ocho años de tal vez hacer laburos que tal vez no estaban tan remunerados o perder guita en tratamiento, medicina profesional, es un montón”, comentó el actor sobre el momento en que se enfermó.

Asimismo, Matías Alé le restó importancia a la plata y reveló que aprendió de todo eso. “No está más (la fortuna) y además hubo un año que tuve un tema con la AFIP también, porque estaba desordenado en un punto y tuve que acogerme a una moratoria y perdí un montón, que está bien, pero digo, no sé si era tanto lo que tenía que pagar, pero me metieron una moratoria de diez años y todos los meses era... No importa, ya lo cumplí, ahora estoy ordenado”, expresó el famoso.

En ese sentido, Matías Alé contó lo que aprendió de eso y lo aplica en su presente: “Todo eso que me pasó me permite hoy decir: ‘¿Y si me entran diez? Voy a tratar de guardar tres para el día de mañana, si quiero pagarle una linda facultad a mi hijo o podemos pagar un casamiento’“.