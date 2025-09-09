“Quería hacer un Arca de Noé en Córdoba”: cómo fue el brote psicótico que tuvo Matías Alé

En noviembre de 2015, Matías Alé sufrió un episodio de brote psicótico con delirio místico, según lo diagnosticado por personal médico. En una entrevista, explicó que, en aquel momento, sentía que escapaba de un mal inexistente y que debía sobreproteger a una persona con una misión crucial en el planeta. Esta convicción lo llevó a creerse un salvador. En esto, quiso construir un Arca de Noé en Córdoba.

El actor relató que durante este período pensaba que era el mismísimo Noé y que debía edificar un arca para resguardar a la humanidad. "Yo me creía un salvador y que tenía que hacer un Arca de Noé para salvar a la humanidad. De hecho, empecé a buscar madera para hacerla en la Posada del Qenti en Carlos Paz. Yo me acuerdo de todo eso y pensaba que era hermoso", contó.

Además, su plan contemplaba fabricar helados, bendecirlos y luego distribuirlos para salvar a la gente. Sus intenciones no se concretaron, ya que fue internado antes de poder llevarlas a cabo. Alé, quien estuvo 45 días internado en su primera ocasión, recuerda con lucidez todos los acontecimientos, describiendo esa vivencia como “hermosa” desde su perspectiva de entonces.

Su objetivo actual al compartir estas memorias es ofrecer un mensaje de esperanza y demostrar que es posible salir adelante tras experiencias similares. En la actualidad, Matías afirma estar “curado” y atravesando “el mejor momento de su vida”.