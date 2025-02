La China Suárez estaría viviendo su noviazgo en sueño por Europa. Tras confirmar su romance con Mauro Icardi a principios de año, la actriz se ha mostrado sumamente enamorada por las calles de Estambul, residencia actual del futbolista.

Mauro Icardi y la China Suárez

“Estambul, para donde mires hay belleza. Qué ciudad tan increíble, me queda mucho por conocer. Y vos, que decirte… @mauroicardi te quiero para siempre, la vida con vos es mucho más linda", escribió la cantante en redes sociales sobre su nueva aventura con Icardi.

La pareja se hizo viral tras su primera aparición en la cancha del Galatasaray, equipo de Mauro en Turquía. En principio, la atención se centró en su debut como botinera, pero en las últimas horas, un video en el que el futbolista aparentemente la ignora por completo, ha cambiado el foco de conversación.

¿Mauro Icardi ignoró a la China Suárez en la cancha?

El hecho se hizo viral en X (antiguamente conocido como Twitter), cuando se mostraron imágenes de Mauro riéndose con unos amigos sin girarse hacia su nueva pareja. Durante ese momento, se le vio a la China con cierta incomodidad, mirando hacia el costado y acomodándose sin parar en su asiento.

El incómodo momento generó sumo debate en redes, donde acusaban a Mauro Icardi de “ningunearla” frente a las cámaras. "La ninguneada que le pega Icardi no presentándola ante el tipo que llega a saludar. Su cara de ort... haciéndose la bol... para disimular cuando se da cuenta. Le encanta humillarse a esa mina. Al macho todo, písame”, aseveró una usuario desde su cuenta en X.

Desde otro aspecto, otros fanáticos defendieron a la pareja, acusando a los críticos de apuntar contra ellos por cada cosa que realizan. “No lo saluda a Icardi, saluda al otro. O sea, ya lo debe haber saludado antes”, “Pero no van a andar presentándola a cualquier fan que se le acerca”, “Ella fingiendo demencia y Justo mirando hacia abajo levantando el abrigo ... Todo muy casual”, “Tampoco saluda a Mauro no será que ya se habían visto, sino que quería presentar, no la iba a llevar a la cancha y sacarse muchas fotos y poner en las redes”, destacaron otros seguidores.